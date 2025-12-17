https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/eksport-tsitrusov-iz-abkhazii-v-rossiyu-1059807913.html

Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с конца сентября по середину декабря

Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона. 17.12.2025, Sputnik Абхазия

Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона. Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазское фейхоа — 1 264 тонны, лимоны — 598 тонн, хурму — 500 тонн и апельсины — 67 тонн. За прошлый сезон из республики вывезли 24 883 тонны мандаринов.

