Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона. 17.12.2025, Sputnik Абхазия
Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона. Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазское фейхоа — 1 264 тонны, лимоны — 598 тонн, хурму — 500 тонн и апельсины — 67 тонн. За прошлый сезон из республики вывезли 24 883 тонны мандаринов.
Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с конца сентября по середину декабря
19:30 17.12.2025 (обновлено: 19:52 17.12.2025)
Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона.
Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазское фейхоа — 1 264 тонны, лимоны — 598 тонн, хурму — 500 тонн и апельсины — 67 тонн.
За прошлый сезон из республики вывезли 24 883 тонны мандаринов.