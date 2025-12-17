Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с конца сентября по середину декабря

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы акурсқәа: "Артек" иҟоу ҳрыҿцәажәоит
13:05
10 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Мураҭ Иаган ихаҭара иазкны Владимир Занҭариа иҿцәажәараҿы
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Адырра. Алектор" аихшьаала ҟаҵоуп: иалкаахаз иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Знание. Лектор": итоги конкурса в Абхазии с Георгием Будным
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
18:05
15 мин
On air
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
18:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
21:05
15 мин
On air
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
21:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
18:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
18:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
21:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
21:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
21:42
18 мин
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона. Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазское фейхоа — 1 264 тонны, лимоны — 598 тонн, хурму — 500 тонн и апельсины — 67 тонн. За прошлый сезон из республики вывезли 24 883 тонны мандаринов.
Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с конца сентября по середину декабря

19:30 17.12.2025 (обновлено: 19:52 17.12.2025)
Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона.
Кроме мандаринов, в Россию также завозят абхазское фейхоа — 1 264 тонны, лимоны — 598 тонн, хурму — 500 тонн и апельсины — 67 тонн.
За прошлый сезон из республики вывезли 24 883 тонны мандаринов.
Более 19 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона. - Sputnik Абхазия
