Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы акурсқәа: "Артек" иҟоу ҳрыҿцәажәоит
13:05
10 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Мураҭ Иаган ихаҭара иазкны Владимир Занҭариа иҿцәажәараҿы
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Адырра. Алектор" аихшьаала ҟаҵоуп: иалкаахаз иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Знание. Лектор": итоги конкурса в Абхазии с Георгием Будным
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
18:05
15 мин
On air
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
18:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
21:05
15 мин
On air
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
21:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
21:42
18 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
2 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Посредник
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:21
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:47
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/ugrozy-dlya-rossiyan-vyyavili-v-rabote-nekotorykh-mobilnykh-prilozheniy-1059782595.html
Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений
Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений
Sputnik Абхазия
Половина мобильных приложений отслеживает геолокацию пользователей, а многие требуют избыточных разрешений. 17.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-17T11:44+0300
2025-12-17T11:44+0300
технологии
новости
роскачество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102437/18/1024371893_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_c7f893d3b14f0d419fc32437a3ac4a7f.jpg
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Эксперты Роскачества выявили угрозы в некоторых мобильных приложениях, сообщают РИА Новости. Специалисты проверили 22 популярных мобильных приложения, которые можно скачать в Google Play. Вот основные факты, которые были озвучены:Эксперты Роскачества рекомендуют внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и регулярно проверять настройки безопасности на устройствах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058483100.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102437/18/1024371893_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_4cf65d8fdc1c3f2404604a03eddb2477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
технологии, новости, роскачество
технологии, новости, роскачество

Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений

11:44 17.12.2025
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкМобильный телефон
Мобильный телефон - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Половина мобильных приложений отслеживает геолокацию пользователей, а многие требуют избыточных разрешений.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Эксперты Роскачества выявили угрозы в некоторых мобильных приложениях, сообщают РИА Новости.
Специалисты проверили 22 популярных мобильных приложения, которые можно скачать в Google Play. Вот основные факты, которые были озвучены:
Почти половина проверенных приложений запрашивает доступ к фоновой геолокации, что позволяет отслеживать местоположение пользователя на постоянной основе. Это создает значительные риски для конфиденциальности данных.
В Роскачестве сообщили, что около 50-60% приложений требуют разрешений на доступ к камере или микрофону, хотя для большинства из них эти функции не нужны.
Примерно половина приложений содержит встроенные рекламные трекеры, что позволяет собирать персональные данные пользователей и передавать их рекламным сетям для дальнейшей монетизации.
15-20% проверенных приложений запрашивает доступ к контактам и смс-сообщениям.
Эксперты Роскачества рекомендуют внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и регулярно проверять настройки безопасности на устройствах.
Логотипы мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram
22 октября, 13:51
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0