Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений

Почти половина проверенных приложений запрашивает доступ к фоновой геолокации, что позволяет отслеживать местоположение пользователя на постоянной основе. Это создает значительные риски для конфиденциальности данных.

В Роскачестве сообщили, что около 50-60% приложений требуют разрешений на доступ к камере или микрофону, хотя для большинства из них эти функции не нужны.