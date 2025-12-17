https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/ugrozy-dlya-rossiyan-vyyavili-v-rabote-nekotorykh-mobilnykh-prilozheniy-1059782595.html
Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений
Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений
Sputnik Абхазия
Половина мобильных приложений отслеживает геолокацию пользователей, а многие требуют избыточных разрешений. 17.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-17T11:44+0300
2025-12-17T11:44+0300
2025-12-17T11:44+0300
технологии
новости
роскачество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102437/18/1024371893_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_c7f893d3b14f0d419fc32437a3ac4a7f.jpg
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Эксперты Роскачества выявили угрозы в некоторых мобильных приложениях, сообщают РИА Новости. Специалисты проверили 22 популярных мобильных приложения, которые можно скачать в Google Play. Вот основные факты, которые были озвучены:Эксперты Роскачества рекомендуют внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и регулярно проверять настройки безопасности на устройствах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058483100.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102437/18/1024371893_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_4cf65d8fdc1c3f2404604a03eddb2477.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
технологии, новости, роскачество
технологии, новости, роскачество
Угрозы для россиян выявили в работе некоторых мобильных приложений
Половина мобильных приложений отслеживает геолокацию пользователей, а многие требуют избыточных разрешений.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik.
Эксперты Роскачества выявили угрозы в некоторых мобильных приложениях, сообщают
РИА Новости.
Специалисты проверили 22 популярных мобильных приложения, которые можно скачать в Google Play. Вот основные факты, которые были озвучены:
Почти половина проверенных приложений запрашивает доступ к фоновой геолокации, что позволяет отслеживать местоположение пользователя на постоянной основе. Это создает значительные риски для конфиденциальности данных.
В Роскачестве сообщили, что около 50-60% приложений требуют разрешений на доступ к камере или микрофону, хотя для большинства из них эти функции не нужны.
Примерно половина приложений содержит встроенные рекламные трекеры, что позволяет собирать персональные данные пользователей и передавать их рекламным сетям для дальнейшей монетизации.
15-20% проверенных приложений запрашивает доступ к контактам и смс-сообщениям.
Эксперты Роскачества рекомендуют внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и регулярно проверять настройки безопасности на устройствах.