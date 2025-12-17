Знание.Лектор: какие возможности открывает новый конкурс для Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/znanielektor-kakie-vozmozhnosti-otkryvaet-novyy-konkurs-dlya-abkhazii---1059786256.html
Церемония награждения победителей конкурса Знание.Лектор состоялась в Абхазском госуниверситете 15 декабря.
Замглавы общества "Знание" по региональному развитию и международному сотрудничеству Георгий Будный в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о цели проведения конкурса Знание.Лектор.
"Вчера состоялась церемония награждения лучших лекторов Абхазии 2025 года. Нам это очень приятно, и нас это, безусловно, радует, поскольку с первого визита мы увидели теплый прием", – подчеркнул он.
Знание.Лектор – флагманский проект Российского общества "Знание". Он способствует развитию просветительской деятельности через выявление талантливых просветителей и создание возможностей для профессионального роста.