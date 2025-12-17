Знание.Лектор: какие возможности открывает новый конкурс для Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы акурсқәа: "Артек" иҟоу ҳрыҿцәажәоит
13:05
10 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Мураҭ Иаган ихаҭара иазкны Владимир Занҭариа иҿцәажәараҿы
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Адырра. Алектор" аихшьаала ҟаҵоуп: иалкаахаз иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Знание. Лектор": итоги конкурса в Абхазии с Георгием Будным
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
18:05
15 мин
On air
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
18:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
21:05
15 мин
On air
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
21:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
21:42
18 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
2 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Посредник
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:21
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:47
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/znanielektor-kakie-vozmozhnosti-otkryvaet-novyy-konkurs-dlya-abkhazii---1059786256.html
Знание.Лектор: какие возможности открывает новый конкурс для Абхазии
Знание.Лектор: какие возможности открывает новый конкурс для Абхазии
Sputnik Абхазия
Церемония награждения победителей конкурса Знание.Лектор состоялась в Абхазском госуниверситете 15 декабря. 17.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-17T12:12+0300
2025-12-17T12:33+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
общество "знание"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/11/1059783010_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_6ec305874d17c2de674a149e6978d162.jpg
Замглавы общества "Знание" по региональному развитию и международному сотрудничеству Георгий Будный в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о цели проведения конкурса Знание.Лектор. "Вчера состоялась церемония награждения лучших лекторов Абхазии 2025 года. Нам это очень приятно, и нас это, безусловно, радует, поскольку с первого визита мы увидели теплый прием", – подчеркнул он. Знание.Лектор – флагманский проект Российского общества "Знание". Он способствует развитию просветительской деятельности через выявление талантливых просветителей и создание возможностей для профессионального роста.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/11/1059783010_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2361f9f5d2f790b195ea69193e93ff79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, видео, мультимедиа, общество "знание", видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, общество "знание", видео

Знание.Лектор: какие возможности открывает новый конкурс для Абхазии

12:12 17.12.2025 (обновлено: 12:33 17.12.2025)
© Видео Радио
Подписаться
Церемония награждения победителей конкурса Знание.Лектор состоялась в Абхазском госуниверситете 15 декабря.
Замглавы общества "Знание" по региональному развитию и международному сотрудничеству Георгий Будный в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о цели проведения конкурса Знание.Лектор.
"Вчера состоялась церемония награждения лучших лекторов Абхазии 2025 года. Нам это очень приятно, и нас это, безусловно, радует, поскольку с первого визита мы увидели теплый прием", – подчеркнул он.
Знание.Лектор – флагманский проект Российского общества "Знание". Он способствует развитию просветительской деятельности через выявление талантливых просветителей и создание возможностей для профессионального роста.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0