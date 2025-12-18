Абхазия
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Самые разрушительные природные катаклизмы 2025 года
Самые разрушительные природные катаклизмы 2025 года
Самые разрушительные природные катаклизмы 2025 года
Самые разрушительные природные катаклизмы 2025 года

14:00 18.12.2025 (обновлено: 14:18 18.12.2025)
Подписаться
В 2025 году мир вновь оказался под угрозой разрушительных природных катаклизмов, которые оставили за собой трагические последствия. Среди них можно выделить целый ряд стихийных бедствий, которые затронули не только человека, но и экосистемы планеты.
В ответ на эти вызовы государства по всему миру начали активнее работать над усилением систем экстренного реагирования и повышением осведомленности населения о мерах безопасности.
Таким образом, уходящий год стал напоминанием о том, как важно продолжать работу по защите экосистем, предотвращению катастроф и оказанию своевременной помощи пострадавшим.
© AP Photo Arnun Chonmahatrakool

Автомобили и дома затоплены в провинции Сонгкхла на юге Таиланда

Автомобили и дома затоплены в провинции Сонгкхла на юге Таиланда - Sputnik Абхазия
1/18
© AP Photo Arnun Chonmahatrakool

Автомобили и дома затоплены в провинции Сонгкхла на юге Таиланда

© Getty Images / Anadolu/Hwawon Lee

Вид на лесной пожар, распространяющийся по южнокорейскому городу из-за сильных ветров

Вид на лесной пожар, распространяющийся по южнокорейскому городу из-за сильных ветров - Sputnik Абхазия
2/18
© Getty Images / Anadolu/Hwawon Lee

Вид на лесной пожар, распространяющийся по южнокорейскому городу из-за сильных ветров

© AP Photo Philippine Coast Guard

На этом фото, предоставленном береговой охраной, спасатель эвакуирует ребенка в безопасное место после супертайфуна Рагаса на севере Филиппин

На этом фото, предоставленном береговой охраной, спасатель эвакуирует ребенка в безопасное место после супертайфуна Рагаса на севере Филиппин - Sputnik Абхазия
3/18
© AP Photo Philippine Coast Guard

На этом фото, предоставленном береговой охраной, спасатель эвакуирует ребенка в безопасное место после супертайфуна Рагаса на севере Филиппин

© AP Photo Wason Wanichakorn

Спасатели работают на месте обрушившегося недостроенного небоскреба после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке.

Спасатели работают на месте обрушившегося недостроенного небоскреба после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке. - Sputnik Абхазия
4/18
© AP Photo Wason Wanichakorn

Спасатели работают на месте обрушившегося недостроенного небоскреба после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке.

© AP Photo Thanassis Stavrakis

Мужчина везет овцу на мотоцикле во время лесного пожара в городе Патры, западная Греция.

Мужчина везет овцу на мотоцикле во время лесного пожара в городе Патры, западная Греция. - Sputnik Абхазия
5/18
© AP Photo Thanassis Stavrakis

Мужчина везет овцу на мотоцикле во время лесного пожара в городе Патры, западная Греция.

© Getty Images / Anadolu/Arturo Jurado

Мужчина убирает грязь в одной из пострадавших от дождей областей в Мексике. По меньшей мере 64 человека погибли во время бедствия

Мужчина убирает грязь в одной из пострадавших от дождей областей в Мексике. По меньшей мере 64 человека погибли во время бедствия - Sputnik Абхазия
6/18
© Getty Images / Anadolu/Arturo Jurado

Мужчина убирает грязь в одной из пострадавших от дождей областей в Мексике. По меньшей мере 64 человека погибли во время бедствия

© AP Photo Chris Pizzello

Мужчина идет перед горящей церковью сообщества Альтадены, в Пасадене, Калифорния

Мужчина идет перед горящей церковью сообщества Альтадены, в Пасадене, Калифорния - Sputnik Абхазия
7/18
© AP Photo Chris Pizzello

Мужчина идет перед горящей церковью сообщества Альтадены, в Пасадене, Калифорния

© AP Photo Sakchai Lalit

Вид на повреждения после обрушения дороги рядом с госпиталем Ваджира в Бангкоке, Таиланд

Вид на повреждения после обрушения дороги рядом с госпиталем Ваджира в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Абхазия
8/18
© AP Photo Sakchai Lalit

Вид на повреждения после обрушения дороги рядом с госпиталем Ваджира в Бангкоке, Таиланд

© AP Photo Ramon Espinosa

Мужчина плывет по затопленным улицам с собакой и вещами из своего дома после урагана Мелисса в Сантьяго-де-Куба

Мужчина плывет по затопленным улицам с собакой и вещами из своего дома после урагана Мелисса в Сантьяго-де-Куба - Sputnik Абхазия
9/18
© AP Photo Ramon Espinosa

Мужчина плывет по затопленным улицам с собакой и вещами из своего дома после урагана Мелисса в Сантьяго-де-Куба

© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

Пожарные и местные лесные бригады работают всю ночь, чтобы сдержать лесной пожар, угрожающий жилым районам в приходе Бусес, Испания

Пожарные и местные лесные бригады работают всю ночь, чтобы сдержать лесной пожар, угрожающий жилым районам в приходе Бусес, Испания - Sputnik Абхазия
10/18
© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

Пожарные и местные лесные бригады работают всю ночь, чтобы сдержать лесной пожар, угрожающий жилым районам в приходе Бусес, Испания

© Getty Images / VCG/Southern Weekly/Weng Huan

Спасатели работают на месте оползня, вызванного дождем, в деревне Даяуан, Китай. Они извлекли девять человек из завалов, двое из которых были подтверждены погибшими, после того как оползень, вызванный дождем, заблокировал 14 человек

Спасатели работают на месте оползня, вызванного дождем, в деревне Даяуан, Китай. Они извлекли девять человек из завалов, двое из которых были подтверждены погибшими, после того как оползень, вызванный дождем, заблокировал 14 человек - Sputnik Абхазия
11/18
© Getty Images / VCG/Southern Weekly/Weng Huan

Спасатели работают на месте оползня, вызванного дождем, в деревне Даяуан, Китай. Они извлекли девять человек из завалов, двое из которых были подтверждены погибшими, после того как оползень, вызванный дождем, заблокировал 14 человек

© AP Photo Aqil Khan

Жители бегут по мосту через реку Беас после непрерывных дождей в Куллу в Индии

Жители бегут по мосту через реку Беас после непрерывных дождей в Куллу в Индии - Sputnik Абхазия
12/18
© AP Photo Aqil Khan

Жители бегут по мосту через реку Беас после непрерывных дождей в Куллу в Индии

© AP Photo Sirat Noori

Местные жители ищут пострадавших среди руин дома, разрушенного после мощного землетрясения на севере Афганистана

Местные жители ищут пострадавших среди руин дома, разрушенного после мощного землетрясения на севере Афганистана - Sputnik Абхазия
13/18
© AP Photo Sirat Noori

Местные жители ищут пострадавших среди руин дома, разрушенного после мощного землетрясения на севере Афганистана

© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

Вид с воздуха на обрушившееся здание после землетрясения в турецком районе Синдирги

Вид с воздуха на обрушившееся здание после землетрясения в турецком районе Синдирги - Sputnik Абхазия
14/18
© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

Вид с воздуха на обрушившееся здание после землетрясения в турецком районе Синдирги

© AP Photo VNA/Nguyen Huy Thanh/

Младенец эвакуирован из зоны наводнения в Кханьхоа, Вьетнам

Младенец эвакуирован из зоны наводнения в Кханьхоа, Вьетнам - Sputnik Абхазия
15/18
© AP Photo VNA/Nguyen Huy Thanh/

Младенец эвакуирован из зоны наводнения в Кханьхоа, Вьетнам

© AP Photo Ali Nayaka

Автомобилисты едут по мосту мимо зданий, поврежденных наводнением, в Танах-Датар, Индонезия

Автомобилисты едут по мосту мимо зданий, поврежденных наводнением, в Танах-Датар, Индонезия - Sputnik Абхазия
16/18
© AP Photo Ali Nayaka

Автомобилисты едут по мосту мимо зданий, поврежденных наводнением, в Танах-Датар, Индонезия

© Getty Images / Ezra Acayan

На этом снимке спасатели ищут выживших под завалами разрушенного жилого здания после землетрясения на Филиппинах

На этом снимке спасатели ищут выживших под завалами разрушенного жилого здания после землетрясения на Филиппинах - Sputnik Абхазия
17/18
© Getty Images / Ezra Acayan

На этом снимке спасатели ищут выживших под завалами разрушенного жилого здания после землетрясения на Филиппинах

© AP Photo Julio Cortez

Власти проводят осмотр берегов реки Гваделупе после того, как внезапное наводнение прошло через этот район в Ханте, штат Техас

Власти проводят осмотр берегов реки Гваделупе после того, как внезапное наводнение прошло через этот район в Ханте, штат Техас - Sputnik Абхазия
18/18
© AP Photo Julio Cortez

Власти проводят осмотр берегов реки Гваделупе после того, как внезапное наводнение прошло через этот район в Ханте, штат Техас

