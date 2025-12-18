Самые разрушительные природные катаклизмы 2025 года
Автомобили и дома затоплены в провинции Сонгкхла на юге Таиланда
Вид на лесной пожар, распространяющийся по южнокорейскому городу из-за сильных ветров
На этом фото, предоставленном береговой охраной, спасатель эвакуирует ребенка в безопасное место после супертайфуна Рагаса на севере Филиппин
Спасатели работают на месте обрушившегося недостроенного небоскреба после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке.
Мужчина везет овцу на мотоцикле во время лесного пожара в городе Патры, западная Греция.
Мужчина убирает грязь в одной из пострадавших от дождей областей в Мексике. По меньшей мере 64 человека погибли во время бедствия
Мужчина идет перед горящей церковью сообщества Альтадены, в Пасадене, Калифорния
Вид на повреждения после обрушения дороги рядом с госпиталем Ваджира в Бангкоке, Таиланд
Мужчина плывет по затопленным улицам с собакой и вещами из своего дома после урагана Мелисса в Сантьяго-де-Куба
Пожарные и местные лесные бригады работают всю ночь, чтобы сдержать лесной пожар, угрожающий жилым районам в приходе Бусес, Испания
Спасатели работают на месте оползня, вызванного дождем, в деревне Даяуан, Китай. Они извлекли девять человек из завалов, двое из которых были подтверждены погибшими, после того как оползень, вызванный дождем, заблокировал 14 человек
Жители бегут по мосту через реку Беас после непрерывных дождей в Куллу в Индии
Местные жители ищут пострадавших среди руин дома, разрушенного после мощного землетрясения на севере Афганистана
Вид с воздуха на обрушившееся здание после землетрясения в турецком районе Синдирги
Младенец эвакуирован из зоны наводнения в Кханьхоа, Вьетнам
Автомобилисты едут по мосту мимо зданий, поврежденных наводнением, в Танах-Датар, Индонезия
На этом снимке спасатели ищут выживших под завалами разрушенного жилого здания после землетрясения на Филиппинах
Власти проводят осмотр берегов реки Гваделупе после того, как внезапное наводнение прошло через этот район в Ханте, штат Техас
