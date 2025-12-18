Новый взгляд на сельское хозяйство: какие культуры нужно развивать в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
18:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
18:19
10 мин
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
18:34
7 мин
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
21:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
21:19
10 мин
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
21:34
7 мин
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Субтропическое плодоводство — приоритетное направление для Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Георгий Пантия. Это такие культуры, как цитрусовые, фейхоа, киви, хурма и так далее. "У нас рядом есть рынок, в который все мечтают попасть – это российский рынок. Наши субтропические культуры там всегда востребованы и всегда нужны", — подчеркнул он. Пантия отметил, что цитрусовым плантациям, высаженным в Абхазии в советский период, по 60-70 лет, и их нужно обновлять.
Новый взгляд на сельское хозяйство: какие культуры нужно развивать в Абхазии

12:17 18.12.2025 (обновлено: 13:13 18.12.2025)
Старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Георгий Пантия рассказал, какие исследования проводят в учреждении.
Субтропическое плодоводство — приоритетное направление для Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Георгий Пантия.
Это такие культуры, как цитрусовые, фейхоа, киви, хурма и так далее.
"У нас рядом есть рынок, в который все мечтают попасть – это российский рынок. Наши субтропические культуры там всегда востребованы и всегда нужны", — подчеркнул он.
Пантия отметил, что цитрусовым плантациям, высаженным в Абхазии в советский период, по 60-70 лет, и их нужно обновлять.
