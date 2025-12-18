https://sputnik-abkhazia.ru/20251218/kakie-selkhozkultury-nuzhno-razvivat-v-abkhazii---1059818297.html

Новый взгляд на сельское хозяйство: какие культуры нужно развивать в Абхазии

Старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Георгий Пантия рассказал, какие исследования проводят в учреждении. 18.12.2025, Sputnik Абхазия

Субтропическое плодоводство — приоритетное направление для Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Георгий Пантия. Это такие культуры, как цитрусовые, фейхоа, киви, хурма и так далее. "У нас рядом есть рынок, в который все мечтают попасть – это российский рынок. Наши субтропические культуры там всегда востребованы и всегда нужны", — подчеркнул он. Пантия отметил, что цитрусовым плантациям, высаженным в Абхазии в советский период, по 60-70 лет, и их нужно обновлять.

