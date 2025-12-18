https://sputnik-abkhazia.ru/20251218/uvelichenie-vyplat-sokrytie-dannykh-i-uchet-gulariya-o-rabote-pensionnogo-fonda-abkhazii-1059837547.html

Увеличение выплат, сокрытие данных и учет: Гулария о работе Пенсионного фонда Абхазии

Sputnik Абхазия

Около 50 тысяч человек в Абхазии получают пенсии и доплаты от государства. 18.12.2025, Sputnik Абхазия

В Абхазии около 50 тысяч человек получают пенсии и доплаты от государства. Самая крупная категория — это люди, получающие пенсии по возрасту, уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария. С 2019 года пенсии по возрасту гражданам Абхазии, не получающим российскую пенсию, удалось повысить на 350%. Он уточнил, что повышение началось с доплат в размере 1 000 рублей к 500 рублям, которые получали пенсионеры Абхазии. К концу 2025 года выплаты удалось повысить до 5 000 рублей. Пенсионный фонд также рассматривает увеличение доплат в 2026 году. Более точные данные о суммах и категориях пенсионеров будут сформированы по итогам первого полугодия предстоящего года. Выплаты по социальным пенсиям увеличены с 200 рублей до 4 700 рублей. С октября 2025 года Герои Абхазии стали получать 8 500 рублей, кавалеры ордена Леона — 8 000 рублей, награжденные медалью "За отвагу" — 7 500 рублей. Граждане без стажа работы или те, кто не смог подтвердить место и период работы, стали получать социальные выплаты в размере 4 100 рублей, ранее они составляли 150 рублей.

