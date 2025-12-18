Увеличение выплат, сокрытие данных и учет: Гулария о работе Пенсионного фонда Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
18:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
18:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
21:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
21:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Взаимный интерес
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем Хорошевым
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Взаимный интерес
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем Хорошевым
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251218/uvelichenie-vyplat-sokrytie-dannykh-i-uchet-gulariya-o-rabote-pensionnogo-fonda-abkhazii-1059837547.html
Увеличение выплат, сокрытие данных и учет: Гулария о работе Пенсионного фонда Абхазии
Увеличение выплат, сокрытие данных и учет: Гулария о работе Пенсионного фонда Абхазии
Sputnik Абхазия
Около 50 тысяч человек в Абхазии получают пенсии и доплаты от государства. 18.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-18T19:54+0300
2025-12-18T19:54+0300
в абхазии
абхазия
пенсии
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/12/1059837377_164:0:1529:768_1920x0_80_0_0_811495e6eed39f322a8a4f46b1d3b702.jpg
В Абхазии около 50 тысяч человек получают пенсии и доплаты от государства. Самая крупная категория — это люди, получающие пенсии по возрасту, уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария. С 2019 года пенсии по возрасту гражданам Абхазии, не получающим российскую пенсию, удалось повысить на 350%. Он уточнил, что повышение началось с доплат в размере 1 000 рублей к 500 рублям, которые получали пенсионеры Абхазии. К концу 2025 года выплаты удалось повысить до 5 000 рублей. Пенсионный фонд также рассматривает увеличение доплат в 2026 году. Более точные данные о суммах и категориях пенсионеров будут сформированы по итогам первого полугодия предстоящего года. Выплаты по социальным пенсиям увеличены с 200 рублей до 4 700 рублей. С октября 2025 года Герои Абхазии стали получать 8 500 рублей, кавалеры ордена Леона — 8 000 рублей, награжденные медалью "За отвагу" — 7 500 рублей. Граждане без стажа работы или те, кто не смог подтвердить место и период работы, стали получать социальные выплаты в размере 4 100 рублей, ранее они составляли 150 рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/12/1059837377_334:0:1358:768_1920x0_80_0_0_09dcdd6c74f3e609778071f28fa21770.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, пенсии, мультимедиа, видео, видео
абхазия, пенсии, мультимедиа, видео, видео

Увеличение выплат, сокрытие данных и учет: Гулария о работе Пенсионного фонда Абхазии

19:54 18.12.2025
© Sputnik
Подписаться
Около 50 тысяч человек в Абхазии получают пенсии и доплаты от государства.
В Абхазии около 50 тысяч человек получают пенсии и доплаты от государства. Самая крупная категория — это люди, получающие пенсии по возрасту, уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.
С 2019 года пенсии по возрасту гражданам Абхазии, не получающим российскую пенсию, удалось повысить на 350%.
Он уточнил, что повышение началось с доплат в размере 1 000 рублей к 500 рублям, которые получали пенсионеры Абхазии. К концу 2025 года выплаты удалось повысить до 5 000 рублей.
Пенсионный фонд также рассматривает увеличение доплат в 2026 году. Более точные данные о суммах и категориях пенсионеров будут сформированы по итогам первого полугодия предстоящего года.
Выплаты по социальным пенсиям увеличены с 200 рублей до 4 700 рублей. С октября 2025 года Герои Абхазии стали получать 8 500 рублей, кавалеры ордена Леона — 8 000 рублей, награжденные медалью "За отвагу" — 7 500 рублей.
Граждане без стажа работы или те, кто не смог подтвердить место и период работы, стали получать социальные выплаты в размере 4 100 рублей, ранее они составляли 150 рублей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0