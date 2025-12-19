Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямая трансляция

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра хацыркуп: аеколог хада иҿцәажәара
13:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхьахә "Аԥыза қәыԥш" аихшьаалақәа ҟаҵахоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Прямая линия с Владимиром Путиным: темы в центре внимания
14:33
13 мин
Дополнительное время
Команда "Апсны" на чемпионате России по настольному теннису: интервью с участником
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Информресурс "Итоги года с Владимиром Путиным" включили в "белый список" сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета.
Прямая линия в Владимиром Путиным, как и в прошлом году, будет совмещена с большой пресс-конференцией.
Президент России подведет итоги года, ответит на вопросы граждан и сотрудников российских и иностранных СМИ. Количество обращений уже превысило миллион, они принимаются через СМС, соцсети и мессенджер MAX, сайт и приложение.
Посмотреть трансляцию можно на наших страницах в ВКонтакте, Одноклассниках и на сайте Sputnik.
