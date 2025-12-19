https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/pryamaya-liniya-s-vladimirom-putinym-pryamaya-translyatsiya-1059848658.html
Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Информресурс "Итоги года с Владимиром Путиным" включили в "белый список" сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета.
Прямая линия в Владимиром Путиным, как и в прошлом году, будет совмещена с большой пресс-конференцией.Президент России подведет итоги года, ответит на вопросы граждан и сотрудников российских и иностранных СМИ. Количество обращений уже превысило миллион, они принимаются через СМС, соцсети и мессенджер MAX, сайт и приложение.Посмотреть трансляцию можно на наших страницах в ВКонтакте, Одноклассниках и на сайте Sputnik.
