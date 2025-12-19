Работа не волк: о чем говорит новое исследование АГУ и МГУ в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра хацыркуп: аеколог хада иҿцәажәара
13:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхьахә "Аԥыза қәыԥш" аихшьаалақәа ҟаҵахоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Прямая линия с Владимиром Путиным: темы в центре внимания
14:33
13 мин
Дополнительное время
Команда "Апсны" на чемпионате России по настольному теннису: интервью с участником
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа "Аԥҳәыс лнапала" мҩаԥган Аҟәа: алахәыла лцәажәара
18:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа "Аԥҳәыс лнапала" мҩаԥган Аҟәа: алахәыла лцәажәара
21:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
21:34
25 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/rabota-ne-volk-o-chem-govorit-novoe-issledovanie-agu-i-mgu-v-abkhazii-1059879198.html
Работа не волк: о чем говорит новое исследование АГУ и МГУ в Абхазии
Работа не волк: о чем говорит новое исследование АГУ и МГУ в Абхазии
Sputnik Абхазия
Новое социологическое исследование "Трудовая этика в Абхазии: я и моя работа" провели в Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете. 19.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-19T18:18+0300
2025-12-19T18:18+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
образование
исследования
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059878360_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_188e4daa44fcc77641d5395b1665e60e.jpg
О том, что показало исследование и какие выводы сделали ученые, рассказала в эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии МГУ, социолог Мария Филь.В опросе приняли участие 600 респондентов из всех районов Абхазии. По словам Филь, тема отношения жителей страны к работе была выбрана для того, чтобы отделить экспертные суждения от реального положения дел, выяснить, чем люди действительно заинтересованы и какие у них потребности. "Если у нас сейчас стоит задача организовать силами всего общества такой интенсивный экономический рост или хотя бы просто экономический рост в Республике Абхазия, конечно, мы не можем фокусироваться только на каких-то умозрительных, политических, ценностных и прочих моментах. В базисе всего, безусловно, лежит экономика, и экономику обеспечивает сфера трудовых отношений", – пояснила социолог.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059878360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b5ca7f75ac45011f301a2285fdbcbe8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, образование, исследования, видео
видео, мультимедиа, образование, исследования, видео

Работа не волк: о чем говорит новое исследование АГУ и МГУ в Абхазии

18:18 19.12.2025
© Sputnik
Подписаться
Новое социологическое исследование "Трудовая этика в Абхазии: я и моя работа" провели в Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете.
О том, что показало исследование и какие выводы сделали ученые, рассказала в эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии МГУ, социолог Мария Филь.
В опросе приняли участие 600 респондентов из всех районов Абхазии.
По словам Филь, тема отношения жителей страны к работе была выбрана для того, чтобы отделить экспертные суждения от реального положения дел, выяснить, чем люди действительно заинтересованы и какие у них потребности.
"Если у нас сейчас стоит задача организовать силами всего общества такой интенсивный экономический рост или хотя бы просто экономический рост в Республике Абхазия, конечно, мы не можем фокусироваться только на каких-то умозрительных, политических, ценностных и прочих моментах. В базисе всего, безусловно, лежит экономика, и экономику обеспечивает сфера трудовых отношений", – пояснила социолог.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0