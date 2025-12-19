https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/rabota-ne-volk-o-chem-govorit-novoe-issledovanie-agu-i-mgu-v-abkhazii-1059879198.html
Работа не волк: о чем говорит новое исследование АГУ и МГУ в Абхазии
Новое социологическое исследование "Трудовая этика в Абхазии: я и моя работа" провели в Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете. 19.12.2025, Sputnik Абхазия
Работа не волк: о чем говорит новое исследование АГУ и МГУ в Абхазии
Новое социологическое исследование "Трудовая этика в Абхазии: я и моя работа" провели в Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете.
О том, что показало исследование и какие выводы сделали ученые, рассказала в эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии МГУ, социолог Мария Филь.
В опросе приняли участие 600 респондентов из всех районов Абхазии.
По словам Филь, тема отношения жителей страны к работе была выбрана для того, чтобы отделить экспертные суждения от реального положения дел, выяснить, чем люди действительно заинтересованы и какие у них потребности.
"Если у нас сейчас стоит задача организовать силами всего общества такой интенсивный экономический рост или хотя бы просто экономический рост в Республике Абхазия, конечно, мы не можем фокусироваться только на каких-то умозрительных, политических, ценностных и прочих моментах. В базисе всего, безусловно, лежит экономика, и экономику обеспечивает сфера трудовых отношений", – пояснила социолог.