Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией, сообщили в Минобороны РФ.Над Ростовской областью сбили 36 беспилотников, над Белгородской – 17, над Воронежской – 15.Семь дронов уничтожили над Каспийским морем, по шесть – над Самарской и Астраханской областями.Еще пять украинских беспилотников поразили в небе над Азовским морем, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.
09:00 19.12.2025 (обновлено: 10:55 19.12.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией, сообщили в Минобороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 36 беспилотников, над Белгородской – 17, над Воронежской – 15.
Семь дронов уничтожили над Каспийским морем, по шесть – над Самарской и Астраханской областями.
Еще пять украинских беспилотников поразили в небе над Азовским морем, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.