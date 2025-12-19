https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/sredstva-pvo-za-noch-sbili-94-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1059840691.html

Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией

19.12.2025

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией, сообщили в Минобороны РФ.Над Ростовской областью сбили 36 беспилотников, над Белгородской – 17, над Воронежской – 15.Семь дронов уничтожили над Каспийским морем, по шесть – над Самарской и Астраханской областями.Еще пять украинских беспилотников поразили в небе над Азовским морем, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.

