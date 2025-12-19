Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
21:34
26 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра хацыркуп: аеколог хада иҿцәажәара
13:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхьахә "Аԥыза қәыԥш" аихшьаалақәа ҟаҵахоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Прямая линия с Владимиром Путиным: темы в центре внимания
14:33
13 мин
Дополнительное время
Команда "Апсны" на чемпионате России по настольному теннису: интервью с участником
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией, сообщили в Минобороны РФ.Над Ростовской областью сбили 36 беспилотников, над Белгородской – 17, над Воронежской – 15.Семь дронов уничтожили над Каспийским морем, по шесть – над Самарской и Астраханской областями.Еще пять украинских беспилотников поразили в небе над Азовским морем, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.
09:00 19.12.2025 (обновлено: 10:55 19.12.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских БпЛА над Россией, сообщили в Минобороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 36 беспилотников, над Белгородской – 17, над Воронежской – 15.
Семь дронов уничтожили над Каспийским морем, по шесть – над Самарской и Астраханской областями.
Еще пять украинских беспилотников поразили в небе над Азовским морем, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.
