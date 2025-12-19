https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/v-abkhazii-vyyavyat-luchshikh-rabotnikov-turisticheskoy-sfery-1059864831.html

"Абхазия рекомендует": в республике выявят лучших работников турсферы

Участниками конкурса могут стать работники разных областей туротрасли. 19.12.2025, Sputnik Абхазия

Спецпроект "Абхазия рекомендует" направлен на людей, формирующих впечатление о стране у туристов, заявил глава Минтуризма Астамур Логуа в пресс-центре Sputnik.Конкурс – часть проекта "Гостеприимная Абхазия". Логуа подчеркнул, что индустрия гостеприимства в стране сейчас активно развивается. "Абхазия рекомендует" – это уникальный проект, сказала заместитель гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Оксана Ачкасова. Важность спецпроекта заключается в том, чтобы придать огласке имена людей, оказывающих туристический сервис высокого уровня, сказал директор "Команда Абхазии" Георгий Габуния. Прием заявок на конкурс уже начался, его участниками могут стать работники разных областей туротрасли. Для определения победителей создадут экспертный совет, планируется и этап народного голосования.

