В преддверии премьеры: спектакль "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе

Предпремьерный показ спектакля "Эдит Пиаф" состоялся в РУСДРАМе
Он посвящен жизни и творчеству выдающейся французской певицы с мировой славой Эдит Пиаф
Пьесу специально для театра написала драматург Вера Сердечная
Режиссером спектакля стал Александр Огарев
Желание поставить спектакль о жизни легендарной французской певицы у него было давно
Репетиции постановки продолжались два месяца
За это время актеры погружались в драматическую биографию Эдит Пиаф
Голос Эдит Пиаф — один из самых узнаваемых голосов XX века
Он поражает слушателей всего мира мощью, надрывом и неповторимым тембром
По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, идея постановки появилась в беседе с режиссером Александром Огаревым
Исполнительницей главной роли стала актриса РУСДРАМа Лоида Тыркба
Ираклий Хинтба отмечает, что давно мечтал использовать ее уникальные вокальные способности в спектакле
В спектакле Лоида Тыркба живьем исполняет легендарные песни
Спектакль "Эдит Пиаф" на сцене РУСДРАМа станет мировой премьерой
В постановке задействовано 13 актеров: Лоида Тыркба, Кирилл Шишкин, Саид Лазба, Эмиль Петров, Леон Гвинджия, Давид Цулукия, Ираклий Делба, Наталия Папаскир, Анна Гюрегян, Екатерина Барышева, Марина Сичинава, Лана Гергия, Ольга Спирина
На предпремьерный показ пришло большое количество любителей театра
Постановка "Эдит Пиаф" длится 2,5 часа с антрактом
Премьера спектакля состоится 19 декабря — в день 110-летия великой французской певицы
