https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/v-preddverii-premery-spektakl-edit-piaf-v-rusdrame-1059845948.html

В преддверии премьеры: спектакль "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе

В преддверии премьеры: спектакль "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Пресс-показ нового спектакля состоялся в РУСДРАМе. 19.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-19T15:32+0300

2025-12-19T15:32+0300

2025-12-19T15:41+0300

в абхазии

мультимедиа

фото

абхазия

русдрам

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059843121_0:900:1920:1980_1920x0_80_0_0_2ebcd7db3cdd212fe8c8f2b81ab13901.jpg

Постановка "Эдит Пиаф" — это мировая премьера.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что идея спектакля о великой французской певице возникла во время беседы с режиссером Александром Огаревым.По словам Хинтба, исполнительница главной роли Лоида Тыркба хорошо поет, и для нее было важно найти подходящий материал.Пьесу для театра написала драматург Вера Сердечная. Режиссер спектакля подчеркнул, что Пиаф прожила удивительную, но сложную жизнь.Премьера постановки состоится 19 декабря, приуроченная к 110-летию со дня рождения Пиаф. Второй показ — 20 декабря.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, фото , абхазия, фото, русдрам