В преддверии премьеры: спектакль "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра хацыркуп: аеколог хада иҿцәажәара
13:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхьахә "Аԥыза қәыԥш" аихшьаалақәа ҟаҵахоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Прямая линия с Владимиром Путиным: темы в центре внимания
14:33
13 мин
Дополнительное время
Команда "Апсны" на чемпионате России по настольному теннису: интервью с участником
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Постановка "Эдит Пиаф" — это мировая премьера.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что идея спектакля о великой французской певице возникла во время беседы с режиссером Александром Огаревым.По словам Хинтба, исполнительница главной роли Лоида Тыркба хорошо поет, и для нее было важно найти подходящий материал.Пьесу для театра написала драматург Вера Сердечная. Режиссер спектакля подчеркнул, что Пиаф прожила удивительную, но сложную жизнь.Премьера постановки состоится 19 декабря, приуроченная к 110-летию со дня рождения Пиаф. Второй показ — 20 декабря.
Пресс-показ нового спектакля состоялся в РУСДРАМе.
Постановка "Эдит Пиаф" — это мировая премьера.
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что идея спектакля о великой французской певице возникла во время беседы с режиссером Александром Огаревым.
По словам Хинтба, исполнительница главной роли Лоида Тыркба хорошо поет, и для нее было важно найти подходящий материал.
Пьесу для театра написала драматург Вера Сердечная. Режиссер спектакля подчеркнул, что Пиаф прожила удивительную, но сложную жизнь.
Премьера постановки состоится 19 декабря, приуроченная к 110-летию со дня рождения Пиаф. Второй показ — 20 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Эдит Пиаф" состоялся в РУСДРАМе

Предпремьерный показ спектакля &quot;Эдит Пиаф&quot; состоялся в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Эдит Пиаф" состоялся в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он посвящен жизни и творчеству выдающейся французской певицы с мировой славой Эдит Пиаф

Он посвящен жизни и творчеству выдающейся французской певицы с мировой славой Эдит Пиаф - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он посвящен жизни и творчеству выдающейся французской певицы с мировой славой Эдит Пиаф

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу специально для театра написала драматург Вера Сердечная

Пьесу специально для театра написала драматург Вера Сердечная - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу специально для театра написала драматург Вера Сердечная

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером спектакля стал Александр Огарев

Режиссером спектакля стал Александр Огарев - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером спектакля стал Александр Огарев

© Sputnik / Томас Тхайцук

Желание поставить спектакль о жизни легендарной французской певицы у него было давно

Желание поставить спектакль о жизни легендарной французской певицы у него было давно - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Желание поставить спектакль о жизни легендарной французской певицы у него было давно

© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции постановки продолжались два месяца

Репетиции постановки продолжались два месяца - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции постановки продолжались два месяца

© Sputnik / Томас Тхайцук

За это время актеры погружались в драматическую биографию Эдит Пиаф

За это время актеры погружались в драматическую биографию Эдит Пиаф - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

За это время актеры погружались в драматическую биографию Эдит Пиаф

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голос Эдит Пиаф — один из самых узнаваемых голосов XX века

Голос Эдит Пиаф — один из самых узнаваемых голосов XX века - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голос Эдит Пиаф — один из самых узнаваемых голосов XX века

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поражает слушателей всего мира мощью, надрывом и неповторимым тембром

Он поражает слушателей всего мира мощью, надрывом и неповторимым тембром - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поражает слушателей всего мира мощью, надрывом и неповторимым тембром

© Sputnik / Томас Тхайцук

По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, идея постановки появилась в беседе с режиссером Александром Огаревым

По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, идея постановки появилась в беседе с режиссером Александром Огаревым - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

По словам гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, идея постановки появилась в беседе с режиссером Александром Огаревым

© Sputnik / Томас Тхайцук

Исполнительницей главной роли стала актриса РУСДРАМа Лоида Тыркба

Исполнительницей главной роли стала актриса РУСДРАМа Лоида Тыркба - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Исполнительницей главной роли стала актриса РУСДРАМа Лоида Тыркба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ираклий Хинтба отмечает, что давно мечтал использовать ее уникальные вокальные способности в спектакле

Ираклий Хинтба отмечает, что давно мечтал использовать ее уникальные вокальные способности в спектакле - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ираклий Хинтба отмечает, что давно мечтал использовать ее уникальные вокальные способности в спектакле

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле Лоида Тыркба живьем исполняет легендарные песни

В спектакле Лоида Тыркба живьем исполняет легендарные песни - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле Лоида Тыркба живьем исполняет легендарные песни

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Эдит Пиаф" на сцене РУСДРАМа станет мировой премьерой

Спектакль &quot;Эдит Пиаф&quot; на сцене РУСДРАМа станет мировой премьерой - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Эдит Пиаф" на сцене РУСДРАМа станет мировой премьерой

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке задействовано 13 актеров: Лоида Тыркба, Кирилл Шишкин, Саид Лазба, Эмиль Петров, Леон Гвинджия, Давид Цулукия, Ираклий Делба, Наталия Папаскир, Анна Гюрегян, Екатерина Барышева, Марина Сичинава, Лана Гергия, Ольга Спирина

В постановке задействовано 13 актеров: Лоида Тыркба, Кирилл Шишкин, Саид Лазба, Эмиль Петров, Леон Гвинджия, Давид Цулукия, Ираклий Делба, Наталия Папаскир, Анна Гюрегян, Екатерина Барышева, Марина Сичинава, Лана Гергия, Ольга Спирина - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке задействовано 13 актеров: Лоида Тыркба, Кирилл Шишкин, Саид Лазба, Эмиль Петров, Леон Гвинджия, Давид Цулукия, Ираклий Делба, Наталия Папаскир, Анна Гюрегян, Екатерина Барышева, Марина Сичинава, Лана Гергия, Ольга Спирина

© Sputnik / Томас Тхайцук

На предпремьерный показ пришло большое количество любителей театра

На предпремьерный показ пришло большое количество любителей театра - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

На предпремьерный показ пришло большое количество любителей театра

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка "Эдит Пиаф" длится 2,5 часа с антрактом

Постановка &quot;Эдит Пиаф&quot; длится 2,5 часа с антрактом - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка "Эдит Пиаф" длится 2,5 часа с антрактом

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоится 19 декабря — в день 110-летия великой французской певицы

Премьера спектакля состоится 19 декабря — в день 110-летия великой французской певицы - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоится 19 декабря — в день 110-летия великой французской певицы

