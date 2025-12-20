Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Новый год в Абхазии: во сколько обойдутся каникулы

15:35 20.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние украшения Сухумской елки
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Абхазия пользуется популярностью среди туристов не только в летний курортный период, но и в новогодние каникулы.
Новый год в субтропиках? Почему бы и нет? Ежегодно в Абхазию на новогодние каникулы приезжают туристы из регионов России, чтобы встретить праздник вне дома, познакомиться с новой культурой, посетить достопримечательности и попробовать местную кухню.
Sputnik
Глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, что Абхазия неплохо держит позиции по бронированию в новогодние праздники.
По его словам, в начале фиксировался рост продаж новогодних туров, затем он пошел на спад и по итогам приблизился к прошлогодним показателям. Как отметил эксперт, та же динамика наблюдается и в Сочи. По его мнению, такие показатели связаны с внешнеполитической ситуацией и перебоями в работе аэропортов.
Как и летом, зимние туристы традиционно выбирают курорты Западной Абхазии – Гагра, Пицунда, Новый Афон. Часть добирается до столицы, а в Очамчыру ездят за лечебными процедурами, а именно целебными источниками, грязевыми ваннами.
Новый год в Абхазии! Предложения и спрос на турсезон - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2025
Новый год в Абхазии! Предложения и спрос на турсезон
11 декабря, 14:41

Отдых на западе

Стоимость отдыха в Абхазии на новогодние праздники 2026 года варьируется в зависимости от выбранного города и уровня отеля.
К примеру, в Гагре за 10 000 - 11 000 рублей можно снять двухместный номер в мини-гостинице с 30 декабря по 6 января. В гостевых домах предлагают номера за 2500 - 3000 рублей в сутки.
Четырехзвездочные гостиницы, предлагающие SPA, бассейн и даже трехразовое питание, в Гагре обойдутся от 10 000 рублей за ночь.
Гудаута среди туристов не так популярна, от того и цены ниже. Ночь в четырехзвездочном отеле обойдется примерно в 6500 рублей. Примерно в 4000 рублей обойдется ночь в гостинице Пицунды.
В маленьком, уютном и очень живописном Новом Афоне цены немного меньше. К примеру, в новом четырехзвездочном отеле в центре города семь дней отдыха обойдутся почти 70 000 рублей на двоих. Можно найти и более бюджетный вариант – коттеджные дома, всего 3300 за ночь.
Озеро Рица ы - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2025
В Абхазии
Рицинский нацпарк начал подготовку к новогоднему наплыву туристов
17 декабря, 09:00

Столичные каникулы

До Сухума туристы доезжают чаще зимой, нежели летом. Это связано с тем, что в столице находится больше мест для культурного отдыха – театры, выставочные залы, концертные программы и так далее. К тому же после открытия аэропорта добираться до столицы намного удобнее.
В четырехзвездочной гостинице на берегу моря в Сухуме недельный отдых будет стоить более 100 000 рублей. Квартиру можно снять за 3000 – 4000 тысяч рублей в сутки, а в глэмпинге отдохнуть за 5000 – 6000 тысяч рублей.
Площадь свободы елка - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2025
В Абхазии
Новогодние представления в Сухуме начнутся с 24 декабря
12 декабря, 18:00

Восточные каникулы

Если вы приземлитесь в Сухумском аэропорту, до Очамчыры доехать теперь совсем недалеко. 6200 рублей за двухместный номер в четырехзвездочной гостинице, где предусматривается трехразовое питание, есть бассейн и проводятся дискотеки. За 3000 рублей можно снять комнату в гостевом доме.
Первый рейс Санкт-Петербург – Сухум приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2025
В Абхазии
Эксперт оценил важность открытия Сухумского аэропорта
15 декабря, 11:30
