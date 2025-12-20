https://sputnik-abkhazia.ru/20251220/novyy-god-v-abkhazii-vo-skolko-oboydutsya-kanikuly-1059753362.html

Новый год в Абхазии: во сколько обойдутся каникулы

Новый год в Абхазии: во сколько обойдутся каникулы

Sputnik Абхазия

Абхазия пользуется популярностью среди туристов не только в летний курортный период, но и в новогодние каникулы. 20.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-20T15:35+0300

2025-12-20T15:35+0300

2025-12-20T15:35+0300

в абхазии

абхазия

новый год

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036953087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bfb0d838be79e0ca40c637a8459b8d3.jpg

Новый год в субтропиках? Почему бы и нет? Ежегодно в Абхазию на новогодние каникулы приезжают туристы из регионов России, чтобы встретить праздник вне дома, познакомиться с новой культурой, посетить достопримечательности и попробовать местную кухню.SputnikГлава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, что Абхазия неплохо держит позиции по бронированию в новогодние праздники.По его словам, в начале фиксировался рост продаж новогодних туров, затем он пошел на спад и по итогам приблизился к прошлогодним показателям. Как отметил эксперт, та же динамика наблюдается и в Сочи. По его мнению, такие показатели связаны с внешнеполитической ситуацией и перебоями в работе аэропортов.Как и летом, зимние туристы традиционно выбирают курорты Западной Абхазии – Гагра, Пицунда, Новый Афон. Часть добирается до столицы, а в Очамчыру ездят за лечебными процедурами, а именно целебными источниками, грязевыми ваннами.Отдых на западеСтоимость отдыха в Абхазии на новогодние праздники 2026 года варьируется в зависимости от выбранного города и уровня отеля.К примеру, в Гагре за 10 000 - 11 000 рублей можно снять двухместный номер в мини-гостинице с 30 декабря по 6 января. В гостевых домах предлагают номера за 2500 - 3000 рублей в сутки.Четырехзвездочные гостиницы, предлагающие SPA, бассейн и даже трехразовое питание, в Гагре обойдутся от 10 000 рублей за ночь.Гудаута среди туристов не так популярна, от того и цены ниже. Ночь в четырехзвездочном отеле обойдется примерно в 6500 рублей. Примерно в 4000 рублей обойдется ночь в гостинице Пицунды.В маленьком, уютном и очень живописном Новом Афоне цены немного меньше. К примеру, в новом четырехзвездочном отеле в центре города семь дней отдыха обойдутся почти 70 000 рублей на двоих. Можно найти и более бюджетный вариант – коттеджные дома, всего 3300 за ночь.Столичные каникулыДо Сухума туристы доезжают чаще зимой, нежели летом. Это связано с тем, что в столице находится больше мест для культурного отдыха – театры, выставочные залы, концертные программы и так далее. К тому же после открытия аэропорта добираться до столицы намного удобнее.В четырехзвездочной гостинице на берегу моря в Сухуме недельный отдых будет стоить более 100 000 рублей. Квартиру можно снять за 3000 – 4000 тысяч рублей в сутки, а в глэмпинге отдохнуть за 5000 – 6000 тысяч рублей.Восточные каникулыЕсли вы приземлитесь в Сухумском аэропорту, до Очамчыры доехать теперь совсем недалеко. 6200 рублей за двухместный номер в четырехзвездочной гостинице, где предусматривается трехразовое питание, есть бассейн и проводятся дискотеки. За 3000 рублей можно снять комнату в гостевом доме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251211/1059674479.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/1059780739.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251212/1059698693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251215/1059727066.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новый год, отдых в абхазии