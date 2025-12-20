Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
От "Абхазской свадьбы" до молодежного перепляса: отчетный концерт Госансамбля Абхазии

16:35 20.12.2025
Подписаться
Госансамбль песни и танца Абхазии дал отчетный концерт в Госфилармонии в пятницу, 19 декабря.
Отчетный концерт Государственного Заслуженного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш прошел в Госфилармонии.
Зрителям были представлены известные номера ансамбля — вокально-хореографическая сюита "Абхазская свадьба", лирический девичий танец, танец с бурками, танец соотечественников, абхазский хороводный народный танец и молодежный перепляс, а также танцы народов Кавказа.
Хор ансамбля исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", песню "О скале", "Гудиса", песню "О ранении" и другие.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетный концерт Госансамбля песни и танца Абхазии прошел в Госфилармонии.

Отчетный концерт Госансамбля песни и танца Абхазии прошел в Госфилармонии. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетный концерт Госансамбля песни и танца Абхазии прошел в Госфилармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителям представили вокальные и хореографические номера.

Зрителям представили вокальные и хореографические номера. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителям представили вокальные и хореографические номера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене филармонии показали сюиту "Абхазская свадьба"

На сцене филармонии показали сюиту &quot;Абхазская свадьба&quot; - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене филармонии показали сюиту "Абхазская свадьба"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Номера поражали профессионализмом и пластикой

Номера поражали профессионализмом и пластикой - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Номера поражали профессионализмом и пластикой

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые танцоры исполнили танец с бурками.

Молодые танцоры исполнили танец с бурками. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые танцоры исполнили танец с бурками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления солистов Госансамбля были эмоционально насыщенными.

Выступления солистов Госансамбля были эмоционально насыщенными. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления солистов Госансамбля были эмоционально насыщенными.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А лирический девичий танец особенно запомнился зрителю.

А лирический девичий танец особенно запомнился зрителю. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

А лирический девичий танец особенно запомнился зрителю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный Заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии был создан в 1931 году

Государственный Заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии был создан в 1931 году - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный Заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии был создан в 1931 году

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1934 году этнографический хор Абхазии был признан лучшим коллективом на Олимпиаде искусств народов Закавказья, где ему были присуждены все четыре премии ЦИК ЗСФСР.

В 1934 году этнографический хор Абхазии был признан лучшим коллективом на Олимпиаде искусств народов Закавказья, где ему были присуждены все четыре премии ЦИК ЗСФСР. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1934 году этнографический хор Абхазии был признан лучшим коллективом на Олимпиаде искусств народов Закавказья, где ему были присуждены все четыре премии ЦИК ЗСФСР.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Инициатором его создания был Нестор Лакоба.

Инициатором его создания был Нестор Лакоба. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Инициатором его создания был Нестор Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый коллектив был сформирован на базе лучших районных хоровых коллективов.

Новый коллектив был сформирован на базе лучших районных хоровых коллективов. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый коллектив был сформирован на базе лучших районных хоровых коллективов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этнографический хор был основой нынешнего ансамбля песни и танца.

Этнографический хор был основой нынешнего ансамбля песни и танца. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этнографический хор был основой нынешнего ансамбля песни и танца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1970 году ансамблю было присвоено высокое звание заслуженного.

В 1970 году ансамблю было присвоено высокое звание заслуженного. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1970 году ансамблю было присвоено высокое звание заслуженного.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В репертуаре ансамбля – фольклорные обрядовые, ритуальные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов.

В репертуаре ансамбля – фольклорные обрядовые, ритуальные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В репертуаре ансамбля – фольклорные обрядовые, ритуальные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллектив побывал во всех уголках бывшего Советского Союза. Гастролировал по многим странам мира – Германии, Чехословакии, Польше, Греции, Турции, Сирии, Франции, Мексике, Аргентине, по странам Африки. Лауреат международных фестивалей.

Коллектив побывал во всех уголках бывшего Советского Союза. Гастролировал по многим странам мира – Германии, Чехословакии, Польше, Греции, Турции, Сирии, Франции, Мексике, Аргентине, по странам Африки. Лауреат международных фестивалей. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллектив побывал во всех уголках бывшего Советского Союза. Гастролировал по многим странам мира – Германии, Чехословакии, Польше, Греции, Турции, Сирии, Франции, Мексике, Аргентине, по странам Африки. Лауреат международных фестивалей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале декабря Госансамбль выступил в Кремлевском дворце.

В начале декабря Госансамбль выступил в Кремлевском дворце. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале декабря Госансамбль выступил в Кремлевском дворце.

