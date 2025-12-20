От "Абхазской свадьбы" до молодежного перепляса: отчетный концерт Госансамбля Абхазии
Отчетный концерт Госансамбля песни и танца Абхазии прошел в Госфилармонии.
Зрителям представили вокальные и хореографические номера.
На сцене филармонии показали сюиту "Абхазская свадьба"
Номера поражали профессионализмом и пластикой
Молодые танцоры исполнили танец с бурками.
Выступления солистов Госансамбля были эмоционально насыщенными.
А лирический девичий танец особенно запомнился зрителю.
Государственный Заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии был создан в 1931 году
В 1934 году этнографический хор Абхазии был признан лучшим коллективом на Олимпиаде искусств народов Закавказья, где ему были присуждены все четыре премии ЦИК ЗСФСР.
Инициатором его создания был Нестор Лакоба.
Новый коллектив был сформирован на базе лучших районных хоровых коллективов.
Этнографический хор был основой нынешнего ансамбля песни и танца.
В 1970 году ансамблю было присвоено высокое звание заслуженного.
В репертуаре ансамбля – фольклорные обрядовые, ритуальные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов.
Коллектив побывал во всех уголках бывшего Советского Союза. Гастролировал по многим странам мира – Германии, Чехословакии, Польше, Греции, Турции, Сирии, Франции, Мексике, Аргентине, по странам Африки. Лауреат международных фестивалей.
В начале декабря Госансамбль выступил в Кремлевском дворце.
