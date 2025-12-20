https://sputnik-abkhazia.ru/20251220/ot-abkhazskoy-svadby-do-molodezhnogo-pereplyasa-otchetnyy-kontsert-gosansamblya-abkhazii-1059887350.html

От "Абхазской свадьбы" до молодежного перепляса: отчетный концерт Госансамбля Абхазии

Госансамбль песни и танца Абхазии дал отчетный концерт в Госфилармонии в пятницу, 19 декабря.

Отчетный концерт Государственного Заслуженного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш прошел в Госфилармонии. Зрителям были представлены известные номера ансамбля — вокально-хореографическая сюита "Абхазская свадьба", лирический девичий танец, танец с бурками, танец соотечественников, абхазский хороводный народный танец и молодежный перепляс, а также танцы народов Кавказа. Хор ансамбля исполнил народные песни "Озбакь", "Саматхуа", песню "О скале", "Гудиса", песню "О ранении" и другие.

