Российские банки начали спрашивать о родственных связях при переводе денег

12:16 21.12.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Российские банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, сообщает РИА Новости.
Нововведение связано с мошенническими атаками.
При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.
Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.
