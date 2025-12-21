https://sputnik-abkhazia.ru/20251221/rossiyskie-banki-nachali-sprashivat-o-rodstvennykh-svyazyakh-pri-perevode-deneg-1059907419.html
Российские банки начали спрашивать о родственных связях при переводе денег
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Российские банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, сообщает РИА Новости.Нововведение связано с мошенническими атаками.При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.
