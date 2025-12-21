https://sputnik-abkhazia.ru/20251221/sputnik-nedeli-prezidentskiy-priem-vecher-pamyati-ardzinba-i-preduprezhdenie-sgb-1059915698.html

Sputnik недели: президентский прием, вечер памяти Ардзинба и предупреждение СГБ

Sputnik недели: президентский прием, вечер памяти Ардзинба и предупреждение СГБ

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 15 по 21 декабря.

О том, кто был награжден президентом Абхазии орденами "Ахьдз-Апша", в каком селе открыли новую спортивную площадку, как государство намерено помогать пчеловодам, о чем СГБ предупредило население республик и кто стал чемпионом абхазской национальной игры "Аимҵакьачара", читайте в материале Sputnik.SputnikПрием у президентаБадра Гунба принял ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина, сообщили в пресс-службе главы государства 16 декабря.Бетин приехал в республику для вручения удостоверений о повышении квалификации участникам конкурса "Команда Абхазии".Президент подчеркнул, что Абхазия готова и дальше реализовывать совместные с Россией проекты."Уникальность этого проекта позволила нам сменить акценты и применить новый инструментарий в формировании кадровой политики", — сказал Гунба.Андрей Бетин поблагодарил главу государства за сотрудничество с платформой "Россия — страна возможностей" в реализации образовательных проектов.Награждение за заслугиПрезидент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о награждении орденом "Ахьдз-Апша" II степени Лаврентия Гицба и орденом "Ахьдз-Апша" III степени Джихана Зафера (Ацыюба).Известный под литературным псевдонимом Гыц Аспа абхазский писатель, прозаик Лаврентий Гицба был удостоен этой награды за весомый вклад в национально-освободительное движение 1970–1980 годов, большие заслуги перед Отечеством во время Отечественной войны народа Абхазии и активное участие в общественно-политической жизни страны.Джихан Зафер был награжден за многолетнее плодотворное руководство Ацыюба Абхазским культурным центром в Стамбуле.Доктору философских наук, профессору, заведующему кафедрой философии и культурологии АГУ Ивану Тарба было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия". Ученый получил награду за многолетнюю научно-педагогическую деятельность и подготовку квалифицированных специалистов. Памяти первогоВечер памяти, приуроченный к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, состоялся в АГУ.В холле университета открылась фотовыставка, организованная Госмузеем Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.Еще одна выставка, книжная, организована в научной библиотеке, она посвящена научному наследию первого президента Абхазии.Со сцены прозвучали стихотворения, посвященные основателю современного абхазского государства, патриотические песни, показывали отрывки из выступлений национального лидера, показали фильм историка Джамбула Инджгия "Владислав Ардзинба. Искусство возможного".Спортплощадка в АчандареНовую спортивную площадку открыли в селе Ачандара Гудаутского района 18 декабря. В церемонии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба.Глава государства подчеркнул, что одна из главных задач государства — сохранение сел."И в других селах государство в меру своих возможностей проводит такие мероприятия. Все это направлено на сохранение села", — добавил Гунба.Помощь пчеловодамМеры поддержки абхазским пчеловодам обсудили на встрече в Администрации президента 19 декабря, сообщили в пресс-службе главы государства.Глава Минсельхоза Беслан Джопуа проинформировал Бадру Гунба о том, что с 2022 по 2025 годы на поддержку этой отрасли выделили более 23 млн. рублей.На это средства закупили более полутора тысяч пчелопакетов, медогонки, линию для производства вощины.Одной из ключевых проблем на встрече назвали сбыт продукции и упрощение процедур по ее вывозу через границу.Также обсуждались вопросы запрета ввоза дешевого и некачественного импортного меда и запуска предприятия по переработке меда в Очамчыре, которое было построено более 10 лет назад за счет бюджета, но обеспечить его эффективную работу не удается.Вспоминая коллегуПамять депутата Народного Собрания Вахтанга Голандзия почтили в Парламенте Абхазии.Он был убит ровно год назад, 19 декабря 2024 года, во время стрельбы в Народном Собрании. Его коллега Кан Кварчия был ранен.Памятник Вахтангу Голандзия открыли в его родном Кутоле по инициативе жителей села.В преступлении обвиняется экс-депутат Адгур Харазия. Он был лишен депутатской неприкосновенности 21 декабря, в мае его полномочия прекратили досрочно. Дело рассматривает Верховный суд Абхазии.Новая сельхозтехникаПоставка сельскохозяйственной техники на сумму более 55 млн. рублей началась в Абхазию на уходящей неделе.Как сообщает "Апсныпресс", она проводится в рамках реализации программы "Развитие сельского хозяйства на 2025 год".Всего в поставке 38 мини-тракторов, 126 мотоблоков и более 600 единиц различных навесных и прицепных орудий к ним. В настоящее время доставлено более 30% техники от общего заказа. Поставка всей техники займет 10-12 рабочих дней, уточняется в сообщении.Предупреждение населенияСГБ Абхазии предупредила граждан об активности украинских спецслужб.Через соцсети и мессенджеры ГУР ищет исполнителей терактов для нанесения ущерба России и Абхазии, заявили в ведомстве.Ведомство подчеркнуло, что правоохранительные органы нужно своевременно уведомлять о возможных провокациях в интернете.Ранее ФСБ сообщала о задержании в Сочи двух россиян, отца и дочери, которые собирали данные о российских ПВО и планировали уехать на Украину.Операцию российские силовики провели совместно с СГБ Абхазии.Подарки к Новому годуКолонна с гуманитарным грузом из Абхазии выехала в новые регионы России рано утром 16 декабря и прибыла на следующий день, сообщила пресс-служба МЧС.Спасатели доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области 85 тонн мандаринов и питьевую воду.Груз сопровождали российские коллеги. Знание.ЛекторЦеремония награждения победителей конкурса Знание.Лектор для просветителей Республики Абхазия состоялась в Абхазском государственном университете 15 декабря.Десяти победителям вручили наградной куб "Знание" и технику для просветительской деятельности. Ими стали: Линда Ампар, Анна Гуния, Инал Тужба, Асида Гумба, Анетта Бганба, Ефрем Хагба, Игорь Басов, Лиана Хагба, Инал Хамгоков, Астанда Киут."Взгляд-2025"Конкурс "Взгляд-2025" прошел в Сухуме 19 декабря. Сотрудники Sputnik Абхазия победили в пяти номинациях.Белла Кварчия получила награду в номинациях "Лучший радиоматериал" и "100 лет народной дипломатии".Наала Мукба стала лучшей в номинации "Деятельность представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и традиции российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества".Лана Абшилава — в спецноминации "Тематика СВО".Асмат Цвижба — в номинации "Лучший материал на интернет-ресурсах, личных блогах"."Время добрых дел"Стратегическая сессия в рамках форума "Время добрых дел" прошла в Сухуме, сообщает АГТРК.Советник гендиректора Дирекции всемирного фестиваля молодежи (Россия) Дарья Зинковская рассказала, что в следующем году ДВФМ запустит новый грантовый конкурс "НКО без границ".В нем смогут принять участие иностранные организации и граждане других стран 14-35 лет.С 16 по 18 декабря в рамках форума презентации проекта "НКО без границ" прошли в Сухуме, Очамчыре и Ткуарчале.Организаторы акции — представительство Россотрудничества в Абхазии и АНО "Искра".Дом-музей имени Нестора ЛакобаАбхазия и Россия будут сотрудничать в создании экспозиции музея имени Нестора Лакоба, рассказал министр культуры Даур Кове в интервью АГТРК.Кове уточнил, что в российских архивах есть много информации об абхазском революционере, которую нужно собрать.Кроме того, планируется снять документальный фильм об этом историческом периоде.Дом-музей Нестора Лакоба был открыт в 1983 году в историческом особняке купца Бостанджогло в Сухуме. Помещение отремонтировали в 2023 году.Экспонатов там пока нет, планируется, что экспозицию создадут к осени следующего года.Учения в аэропортуПолномасштабные учения по ликвидации ЧС прошли в аэропорту Сухума, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.В них приняли участие службы аэропорта, сотрудники МЧС, Минздрава, МВД и Минобороны — всего более 40 человек и 13 единиц техники.Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба официально открылся 1 мая 2025 года."Холодный старт"Первый зимний фестиваль по плаванию "Холодный старт" прошел в Сухуме 20 декабря.В командных заплывах на 500 метров среди женщин и мужчин, а также в эстафете первое место заняла команда Абхазии.На дистанциях 50, 100 и 500 метров спортсмены соревновались в 12 возрастных категориях. На дистанции 500 метров в личном зачете выиграли Тенгиз Шакрыл и Елена Вардимиади. Все призеры были награждены медалями и грамотами.Также, в специальной категории на 25 метров первым пришел семилетний Амир Адлейба."Аимҵакьачара"Первый чемпионат по абхазской национальной игре "Аимҵакьачара" завершился в Сухуме в воскресенье, 21 декабря.По итогам соревнования победителем в старшей возрастной категории стала команда "Апсар" из Нового Афона.Второе место завоевала команда "Члоу" и третье место - село Кутол.В младшем дивизионе первыми стали игроки из команды Сухумской средней школы №5, вторыми ученики Сухумской средней школы №1 и третье место занял "Дурипш".

