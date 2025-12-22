https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/istoriya-igrushek-kak-masteritsa-iz-sukhuma-sozdaet-elochnye-ukrasheniya-1059652416.html

История игрушек: как мастерица из Сухума создает елочные украшения

История игрушек: как мастерица из Сухума создает елочные украшения

В эпоху массового производства особенно ценятся изделия, сделанные с душой и мастерством. Именно такие игрушки создает Индира Каарес из Сухума. 22.12.2025, Sputnik Абхазия

Ее история игрушек началась три года назад, и сегодня мастерица не может себя представить без этого ремесла.Сария Кварацхелия, SputnikВ небольшой квартире в Сухуме расположилась настоящая мини-фабрика винтажных игрушек. Здесь, на дому, мастерица Индира Каарес создает свою историю игрушек.Индира по образованию филолог, трудится в отделе кадров Кабинета министров республики. Работа, как она называет, приземленная.Три года назад женщина случайно наткнулась на бесплатный мастер-класс по изготовлению игрушек из ваты.Так, она сама решила попробовать создавать игрушки из ваты. С первых же работ произошло волшебство – Индира поняла, что это ее. Семья поддержала новое занятие Индиры.Вскоре дочка завела аккаунт в соцсетях и начала выкладывать работы матери. Так стали появляться и клиенты.Винтажный эксклюзивСоздание ватных игрушек – процесс трудоемкий, который может занимать от нескольких дней до недель. Все зависит от габаритов изделия."Для того, чтобы создать ватную игрушку, нужен каркас из проволоки и, естественно, материал, с которыми работать, – вата и клей. Клей разводим по инструкции. Вату наматываем на каркас, скрепляя ее клеем”, – поясняет процесс Каарес.Одежду для своих изделий Индира создает сама, из определенного вида ваты, которую потом она красит. Единственное, что мастерица пока не делает сама, — это личики и ручки. Индира использует молды — готовые формы, куда заливается материал.Игрушки сухумчанка создает в винтажном стиле. В работе она вдохновляется викторианской эпохой. Главная тематика в ее творчестве – Рождество и Пасха."У меня все связано больше с Пасхой и Рождеством. И когда я думаю о том, что бы я хотела видеть в своей, допустим, пасхальной какой-то композиции, меня тянет всегда в прошлое. И вот это все хочется перенести сейчас в нашу жизнь. Винтаж и ретро какой-то смысл несут, это история", – отмечает она.Сегодня полки магазинов буквально завалены однотипными игрушками. Конкурировать с ними мастерам сложно. Но в последнее время люди все чаще выбирают и ценят игрушки ручной работы. При этом такие эксклюзивы стоят на порядок дороже, чем игрушки конвейерной сборки. Стоимость игрушек из ваты мастерицы из Сухума начинается от 1500 рублей.

