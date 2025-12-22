Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
абхазия
История игрушек: как мастерица из Сухума создает елочные украшения

09:00 22.12.2025 (обновлено: 09:50 22.12.2025)
Подписаться
В эпоху массового производства особенно ценятся изделия, сделанные с душой и мастерством. Именно такие игрушки создает Индира Каарес из Сухума.
Ее история игрушек началась три года назад, и сегодня мастерица не может себя представить без этого ремесла.
Сария Кварацхелия, Sputnik
В небольшой квартире в Сухуме расположилась настоящая мини-фабрика винтажных игрушек. Здесь, на дому, мастерица Индира Каарес создает свою историю игрушек.
Индира по образованию филолог, трудится в отделе кадров Кабинета министров республики. Работа, как она называет, приземленная.
Три года назад женщина случайно наткнулась на бесплатный мастер-класс по изготовлению игрушек из ваты.
"Перед Рождеством две сестры, мануфактурщицы из Питера, давали мастер-класс. У них прям семейное такое ватное ремесло. Я сидела на работе, было время, посмотрела, что можно из мокрой ваты сделать. А я вообще в детстве любила игрушки, кукол шить, платья. И мастер-класс меня увлек", – вспоминает Каарес.
Так, она сама решила попробовать создавать игрушки из ваты. С первых же работ произошло волшебство – Индира поняла, что это ее. Семья поддержала новое занятие Индиры.
Вскоре дочка завела аккаунт в соцсетях и начала выкладывать работы матери. Так стали появляться и клиенты.

Винтажный эксклюзив

Создание ватных игрушек – процесс трудоемкий, который может занимать от нескольких дней до недель. Все зависит от габаритов изделия.
"Для того, чтобы создать ватную игрушку, нужен каркас из проволоки и, естественно, материал, с которыми работать, – вата и клей. Клей разводим по инструкции. Вату наматываем на каркас, скрепляя ее клеем”, – поясняет процесс Каарес.
Одежду для своих изделий Индира создает сама, из определенного вида ваты, которую потом она красит. Единственное, что мастерица пока не делает сама, — это личики и ручки. Индира использует молды — готовые формы, куда заливается материал.
Игрушки сухумчанка создает в винтажном стиле. В работе она вдохновляется викторианской эпохой. Главная тематика в ее творчестве – Рождество и Пасха.
"У меня все связано больше с Пасхой и Рождеством. И когда я думаю о том, что бы я хотела видеть в своей, допустим, пасхальной какой-то композиции, меня тянет всегда в прошлое. И вот это все хочется перенести сейчас в нашу жизнь. Винтаж и ретро какой-то смысл несут, это история", – отмечает она.
Сегодня полки магазинов буквально завалены однотипными игрушками. Конкурировать с ними мастерам сложно. Но в последнее время люди все чаще выбирают и ценят игрушки ручной работы. При этом такие эксклюзивы стоят на порядок дороже, чем игрушки конвейерной сборки. Стоимость игрушек из ваты мастерицы из Сухума начинается от 1500 рублей.
0