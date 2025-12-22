Абхазия
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Заключительный в 2025 году выпуск "Осторожно, спойлер!" предлагает радиослушателям обсуждение топ трёх лучших и худших фильмов уходящего года. Ведущая Ирина Турава также рассказала о главных, по её мнению, литературных новинках сезона.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
10:45 22.12.2025 (обновлено: 10:46 22.12.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": нашумевшее лучшее и худшее кино 2025 года и литературные новинки
Подписаться
Заключительный в 2025 году выпуск "Осторожно, спойлер!" предлагает радиослушателям обсуждение топ трёх лучших и худших фильмов уходящего года. Ведущая Ирина Турава также рассказала о главных, по её мнению, литературных новинках сезона.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
