"Осторожно, спойлер!": нашумевшее лучшее и худшее кино 2025 года и литературные новинки

Заключительный в 2025 году выпуск "Осторожно, спойлер!" предлагает радиослушателям обсуждение топ трёх лучших и худших фильмов уходящего года. Ведущая Ирина... 22.12.2025, Sputnik Абхазия

Заключительный в 2025 году выпуск "Осторожно, спойлер!" предлагает радиослушателям обсуждение топ трёх лучших и худших фильмов уходящего года. Ведущая Ирина Турава также рассказала о главных, по её мнению, литературных новинках сезона.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

