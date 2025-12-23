https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/eksport-fruktov-iz-abkhazii-s-kontsa-sentyabrya-po-23-dekabrya-1059982713.html
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по 23 декабря
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по 23 декабря
Сезон вывоза цитрусовых из Абхазии в этом году начался раньше из-за теплой зимы. 23.12.2025, Sputnik Абхазия
Более 23 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона. В прошлом году за это время из республики экспортировали 29 109 тонн мандаринов. Кроме мандаринов, в Россию также поставлены другие абхазские фрукты: фейхоа, хурма, лимоны и апельсины.
Сезон вывоза цитрусовых из Абхазии в этом году начался раньше из-за теплой зимы.
