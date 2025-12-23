Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по 23 декабря

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аусура иазкны асоциалогиатә ҭҵаарақәа рлҵшәақәа: аҵарауаҩ ихҳәаа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
13:34
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Агәҽанызаара зҭаху: АҶА аусзуҩцәа апиротехника аганахьала агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
13:44
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Время добрых дел". Итоги фестиваля
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция грандоначальника
18:34
10 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция грандоначальника
21:34
10 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/eksport-fruktov-iz-abkhazii-s-kontsa-sentyabrya-po-23-dekabrya-1059982713.html
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по 23 декабря
Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по 23 декабря
Sputnik Абхазия
Сезон вывоза цитрусовых из Абхазии в этом году начался раньше из-за теплой зимы. 23.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-23T20:28+0300
2025-12-23T20:28+0300
в абхазии
мультимедиа
инфографика
цитрусовые
фрукты
мандарины
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/15/1058459067_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7e497c7a0b1bc7734d62ce9d20f833d7.jpg
Более 23 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона. В прошлом году за это время из республики экспортировали 29 109 тонн мандаринов. Кроме мандаринов, в Россию также поставлены другие абхазские фрукты: фейхоа, хурма, лимоны и апельсины.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/15/1058459067_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_6f23c9da470a08754f53fc6b14e05bc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, инфографика, цитрусовые, фрукты, мандарины, абхазия, инфографика
мультимедиа, инфографика, цитрусовые, фрукты, мандарины, абхазия, инфографика

Экспорт фруктов из Абхазии с конца сентября по 23 декабря

20:28 23.12.2025
Подписаться
Сезон вывоза цитрусовых из Абхазии в этом году начался раньше из-за теплой зимы.
Более 23 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона.
В прошлом году за это время из республики экспортировали 29 109 тонн мандаринов.
Кроме мандаринов, в Россию также поставлены другие абхазские фрукты: фейхоа, хурма, лимоны и апельсины.
Экспорт фруктов из Абхазии в Россию в сезоне 2025-2026 годов - Sputnik Абхазия
Экспорт фруктов из Абхазии в Россию в сезоне 2025-2026 годов - Sputnik Абхазия
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0