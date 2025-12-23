Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Итоги года: глава Сухума рассказал о проделанной работе
Итоги года: глава Сухума рассказал о проделанной работе
Sputnik Абхазия
Глава администрации Сухума Тимур Агрба о результатах работы в 2025 году и о планах на следующий год. 23.12.2025, Sputnik Абхазия
Тимур Агрба ответил на многочисленные вопросы, которые касались благоустройства столицы, транспорта, проблемы бытовых отходов и так далее. Глава Сухума сообщил, что в следующем году бюджет столицы составит 2,25 млрд рублей, что на 174 млн больше, чем в 2025 году. Также мэр рассказал, что Сухум не будет вывозить мусор на полигон ТБО в Гулрыпшском районе. По словам главы столицы Тимура Агрба, с момента начала строительства полигона объемы мусора выросли в два раза. Полигон будет использовать только Гулрыпшский район. Один из вопросов пресс-конференции затрагивал восстановление дорог в столице. Агрба рассказал, что в следующем году отремонтируют улицы 30 Сентября, Агрба, Аргун. Сейчас идет ремонт улицы Басария на средства Инвестпрограммы. В него включена замена коммуникаций и благоустройство тротуара.Подробнее в видео.
20:22 23.12.2025
Глава администрации Сухума Тимур Агрба о результатах работы в 2025 году и о планах на следующий год.
Тимур Агрба ответил на многочисленные вопросы, которые касались благоустройства столицы, транспорта, проблемы бытовых отходов и так далее.
Глава Сухума сообщил, что в следующем году бюджет столицы составит 2,25 млрд рублей, что на 174 млн больше, чем в 2025 году.
Также мэр рассказал, что Сухум не будет вывозить мусор на полигон ТБО в Гулрыпшском районе.
По словам главы столицы Тимура Агрба, с момента начала строительства полигона объемы мусора выросли в два раза. Полигон будет использовать только Гулрыпшский район.
Один из вопросов пресс-конференции затрагивал восстановление дорог в столице. Агрба рассказал, что в следующем году отремонтируют улицы 30 Сентября, Агрба, Аргун.
Сейчас идет ремонт улицы Басария на средства Инвестпрограммы. В него включена замена коммуникаций и благоустройство тротуара.
Подробнее в видео.
0