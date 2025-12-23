https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/itogi-goda-glava-sukhuma-rasskazal-o-prodelannoy-rabote--1059982204.html

Итоги года: глава Сухума рассказал о проделанной работе

Глава администрации Сухума Тимур Агрба о результатах работы в 2025 году и о планах на следующий год.

Тимур Агрба ответил на многочисленные вопросы, которые касались благоустройства столицы, транспорта, проблемы бытовых отходов и так далее. Глава Сухума сообщил, что в следующем году бюджет столицы составит 2,25 млрд рублей, что на 174 млн больше, чем в 2025 году. Также мэр рассказал, что Сухум не будет вывозить мусор на полигон ТБО в Гулрыпшском районе. По словам главы столицы Тимура Агрба, с момента начала строительства полигона объемы мусора выросли в два раза. Полигон будет использовать только Гулрыпшский район. Один из вопросов пресс-конференции затрагивал восстановление дорог в столице. Агрба рассказал, что в следующем году отремонтируют улицы 30 Сентября, Агрба, Аргун. Сейчас идет ремонт улицы Басария на средства Инвестпрограммы. В него включена замена коммуникаций и благоустройство тротуара.Подробнее в видео.

