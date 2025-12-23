https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/kak-ukrasit-elku-trendy-2026-goda-1059653767.html

Как украсить елку: тренды 2026 года

Как украсить елку: тренды 2026 года

Sputnik Абхазия

Новый год — особенный праздник, который начинается с украшения главного атрибута торжества — елки. 23.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-23T20:12+0300

2025-12-23T20:12+0300

2025-12-23T20:12+0300

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049489246_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_aed98c22d0fe2103a82a796fb19c3903.jpg

Ежегодно дизайнеры предлагают новые подходы к оформлению главной красавицы дома. Все зависит от выбранной темы, бюджета, ну и, конечно же, вкуса.SputnikРетро-игрушкиВсе новое – хорошо забытое старое. Мода, в том числе на елочные игрушки, циклична. В этом году очень популярно украшать дерево в духе СССР. Так что можно смело вытаскивать из бабушкиного комода стеклянные игрушки, зайчиков, снеговиков, снежинки и непременно добавить к ним мишуру.Такая елка вернет вас в детство.Неизменный минимализмМинимализм из моды не выходит уже который сезон. Он может проявляться по-разному. Кто-то предпочитает нарядить елку одним, но массивным бантом, ленты которого свисают с самой макушки, другие и вовсе обходятся без игрушек и делают из дерева большую светящуюся "конструкцию".Говоря о свете, в этом году вместо энергозатратной "росы" многие предпочитают светящуюся мишуру или "парящую" гирлянду.Акцентные деталиЕсли вы хотите сделать елку яркой и запоминающейся, то можно сделать акцент на одной или нескольких элементах. К примеру, уже несколько сезонов елки украшают бантами вместо игрушек. Вместо гирлянды сейчас модно вешать бусы разного диаметра.А еще гирлянды делают из шаров разного размера, их обматывают тканью, бархатом, и елка получается, как из рождественских фильмов.Также дизайнеры предлагают альтернативой игрушкам крупные цветы или светящиеся бабочки.ЭкспериментыСама елка тоже может стать объектом экспериментов. Если вам надоели искусственные ели, а живые покупать жалко, можно елку сшить, сделать из фатина, связать, сплести из деревянных прутьев и даже сделать из бумаги. Впрочем, последние легко найти на маркетплейсах и в магазинах. Они сейчас в самом тренде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/1059970695.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/1059466568.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новый год