Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ежегодно дизайнеры предлагают новые подходы к оформлению главной красавицы дома. Все зависит от выбранной темы, бюджета, ну и, конечно же, вкуса.SputnikРетро-игрушкиВсе новое – хорошо забытое старое. Мода, в том числе на елочные игрушки, циклична. В этом году очень популярно украшать дерево в духе СССР. Так что можно смело вытаскивать из бабушкиного комода стеклянные игрушки, зайчиков, снеговиков, снежинки и непременно добавить к ним мишуру.Такая елка вернет вас в детство.Неизменный минимализмМинимализм из моды не выходит уже который сезон. Он может проявляться по-разному. Кто-то предпочитает нарядить елку одним, но массивным бантом, ленты которого свисают с самой макушки, другие и вовсе обходятся без игрушек и делают из дерева большую светящуюся "конструкцию".Говоря о свете, в этом году вместо энергозатратной "росы" многие предпочитают светящуюся мишуру или "парящую" гирлянду.Акцентные деталиЕсли вы хотите сделать елку яркой и запоминающейся, то можно сделать акцент на одной или нескольких элементах. К примеру, уже несколько сезонов елки украшают бантами вместо игрушек. Вместо гирлянды сейчас модно вешать бусы разного диаметра.А еще гирлянды делают из шаров разного размера, их обматывают тканью, бархатом, и елка получается, как из рождественских фильмов.Также дизайнеры предлагают альтернативой игрушкам крупные цветы или светящиеся бабочки.ЭкспериментыСама елка тоже может стать объектом экспериментов. Если вам надоели искусственные ели, а живые покупать жалко, можно елку сшить, сделать из фатина, связать, сплести из деревянных прутьев и даже сделать из бумаги. Впрочем, последние легко найти на маркетплейсах и в магазинах. Они сейчас в самом тренде.
Как украсить елку: тренды 2026 года

Новый год — особенный праздник, который начинается с украшения главного атрибута торжества — елки.
Ежегодно дизайнеры предлагают новые подходы к оформлению главной красавицы дома. Все зависит от выбранной темы, бюджета, ну и, конечно же, вкуса.
Sputnik

Ретро-игрушки

Все новое – хорошо забытое старое. Мода, в том числе на елочные игрушки, циклична. В этом году очень популярно украшать дерево в духе СССР. Так что можно смело вытаскивать из бабушкиного комода стеклянные игрушки, зайчиков, снеговиков, снежинки и непременно добавить к ним мишуру.
Такая елка вернет вас в детство.
Неизменный минимализм

Минимализм из моды не выходит уже который сезон. Он может проявляться по-разному. Кто-то предпочитает нарядить елку одним, но массивным бантом, ленты которого свисают с самой макушки, другие и вовсе обходятся без игрушек и делают из дерева большую светящуюся "конструкцию".
Говоря о свете, в этом году вместо энергозатратной "росы" многие предпочитают светящуюся мишуру или "парящую" гирлянду.
Акцентные детали

Если вы хотите сделать елку яркой и запоминающейся, то можно сделать акцент на одной или нескольких элементах. К примеру, уже несколько сезонов елки украшают бантами вместо игрушек. Вместо гирлянды сейчас модно вешать бусы разного диаметра.
А еще гирлянды делают из шаров разного размера, их обматывают тканью, бархатом, и елка получается, как из рождественских фильмов.
Также дизайнеры предлагают альтернативой игрушкам крупные цветы или светящиеся бабочки.

Эксперименты

Сама елка тоже может стать объектом экспериментов. Если вам надоели искусственные ели, а живые покупать жалко, можно елку сшить, сделать из фатина, связать, сплести из деревянных прутьев и даже сделать из бумаги. Впрочем, последние легко найти на маркетплейсах и в магазинах. Они сейчас в самом тренде.
0