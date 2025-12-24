Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Помимо этого, примерно 36 тысяч бойцов вступили в добровольческие батальоны.Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ выразил благодарность всем патриотам и добровольцам, которые обеспечили достойные результаты на фронте.В спецоперации России на Украине принимает участие несколько сотен абхазских граждан. Они участвуют в качестве добровольцев или, если у них есть российское гражданство, в качестве военных. Многие награждены медалями. Бойцов Ахру Авидзба и Алиаса Авидзба наградили орденом Мужества.
Еще 36 тысяч вступили в добровольческие формирования.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Помимо этого, примерно 36 тысяч бойцов вступили в добровольческие батальоны.
Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ выразил благодарность всем патриотам и добровольцам, которые обеспечили достойные результаты на фронте.
В спецоперации России на Украине принимает участие несколько сотен абхазских граждан. Они участвуют в качестве добровольцев или, если у них есть российское гражданство, в качестве военных. Многие награждены медалями. Бойцов Ахру Авидзба и Алиаса Авидзба наградили орденом Мужества.
В Абхазии
Указом Владимира Путина Батал Бигвава награжден орденом Мужества посмертно
1 декабря, 14:59
