Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ

Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ

24.12.2025

2025-12-24T16:08+0300

2025-12-24T16:08+0300

2025-12-24T16:19+0300

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Помимо этого, примерно 36 тысяч бойцов вступили в добровольческие батальоны.Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ выразил благодарность всем патриотам и добровольцам, которые обеспечили достойные результаты на фронте.В спецоперации России на Украине принимает участие несколько сотен абхазских граждан. Они участвуют в качестве добровольцев или, если у них есть российское гражданство, в качестве военных. Многие награждены медалями. Бойцов Ахру Авидзба и Алиаса Авидзба наградили орденом Мужества.

