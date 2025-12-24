https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/bolee-400-tysyach-grazhdan-zaklyuchili-kontrakt-s-vs-rossii-1060006552.html
Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ
24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T16:08+0300
2025-12-24T16:08+0300
2025-12-24T16:19+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045374171_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_61e17e6e9d2756e8b0df6a00db76d655.jpg
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Более 400 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Помимо этого, примерно 36 тысяч бойцов вступили в добровольческие батальоны.Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ выразил благодарность всем патриотам и добровольцам, которые обеспечили достойные результаты на фронте.В спецоперации России на Украине принимает участие несколько сотен абхазских граждан. Они участвуют в качестве добровольцев или, если у них есть российское гражданство, в качестве военных. Многие награждены медалями. Бойцов Ахру Авидзба и Алиаса Авидзба наградили орденом Мужества.
16:08 24.12.2025 (обновлено: 16:19 24.12.2025)
Помимо этого, примерно 36 тысяч бойцов вступили в добровольческие батальоны.
Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ выразил благодарность всем патриотам и добровольцам, которые обеспечили достойные результаты на фронте.
В спецоперации России на Украине принимает участие несколько сотен абхазских граждан. Они участвуют в качестве добровольцев или, если у них есть российское гражданство, в качестве военных. Многие награждены медалями. Бойцов Ахру Авидзба и Алиаса Авидзба наградили орденом Мужества.