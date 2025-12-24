https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/bybysh-novogodnyaya-skazka-v-abkhazskom-dramteatre-1059993425.html

"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре

В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся премьерный показ детского новогоднего спектакля "Быбыш". 24.12.2025, Sputnik Абхазия

Спектакль рассказывает об истории доброго, озорного, веселого мальчика по имени Быбыш и его новогодних приключениях. Цирковые трюки, яркие костюмы, танцы, музыка и интерактивные игры – вот что ждет маленьких зрителей. В фотоленте Sputnik самые красочные моменты с премьеры.

