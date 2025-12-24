"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аусура иазкны асоциалогиатә ҭҵаарақәа рлҵшәақәа: аҵарауаҩ ихҳәаа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
13:34
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Агәҽанызаара зҭаху: АҶА аусзуҩцәа апиротехника аганахьала агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
13:44
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Время добрых дел". Итоги фестиваля
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
18:34
10 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
21:34
10 мин
Ашьыжь Sputnik
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/bybysh-novogodnyaya-skazka-v-abkhazskom-dramteatre-1059993425.html
"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре
"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре
Sputnik Абхазия
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся премьерный показ детского новогоднего спектакля "Быбыш". 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T13:07+0300
2025-12-24T15:08+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
абхазский драматический театр
новый год
театр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1059991673_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8c9a350d9eb4311afd8aadf3c93be561.jpg
Спектакль рассказывает об истории доброго, озорного, веселого мальчика по имени Быбыш и его новогодних приключениях. Цирковые трюки, яркие костюмы, танцы, музыка и интерактивные игры – вот что ждет маленьких зрителей. В фотоленте Sputnik самые красочные моменты с премьеры.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1059991673_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0af64377ecb038e702448ce3e4ecacca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото, абхазский драматический театр, новый год, театр
фото , мультимедиа, абхазия, фото, абхазский драматический театр, новый год, театр

"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре

13:07 24.12.2025 (обновлено: 15:08 24.12.2025)
Подписаться
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся премьерный показ детского новогоднего спектакля "Быбыш".
Спектакль рассказывает об истории доброго, озорного, веселого мальчика по имени Быбыш и его новогодних приключениях.
Цирковые трюки, яркие костюмы, танцы, музыка и интерактивные игры – вот что ждет маленьких зрителей.
В фотоленте Sputnik самые красочные моменты с премьеры.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера новогоднего спектакля "Быбыш" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба

Премьера новогоднего спектакля &quot;Быбыш&quot; состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера новогоднего спектакля "Быбыш" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Быбыш" – это яркое шоу, цирковое представление, веселая музыка и интерактивные игры со зрителями

&quot;Быбыш&quot; – это яркое шоу, цирковое представление, веселая музыка и интерактивные игры со зрителями - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Быбыш" – это яркое шоу, цирковое представление, веселая музыка и интерактивные игры со зрителями

© Sputnik / Томас Тхайцук

Персонажи спектакля пестрят эмоциями и весельем так же, как их яркие костюмы

Персонажи спектакля пестрят эмоциями и весельем так же, как их яркие костюмы - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Персонажи спектакля пестрят эмоциями и весельем так же, как их яркие костюмы

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Быбыш" – это история о новогодних приключениях забавного и очень доброго мальчишки

&quot;Быбыш&quot; – это история о новогодних приключениях забавного и очень доброго мальчишки - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Быбыш" – это история о новогодних приключениях забавного и очень доброго мальчишки

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыка на сцене заставляла пускаться в пляс не только юных зрителей, но и их родителей

Музыка на сцене заставляла пускаться в пляс не только юных зрителей, но и их родителей - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыка на сцене заставляла пускаться в пляс не только юных зрителей, но и их родителей

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актеры театра смело приняли на себя роли в приключенческом спектакле, чтобы подарить детям настоящую сказку

Актеры театра смело приняли на себя роли в приключенческом спектакле, чтобы подарить детям настоящую сказку - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Актеры театра смело приняли на себя роли в приключенческом спектакле, чтобы подарить детям настоящую сказку

© Sputnik / Томас Тхайцук

В главной роли мальчика по имени Быбыш актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа

В главной роли мальчика по имени Быбыш актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В главной роли мальчика по имени Быбыш актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик спектакля Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун

Режиссер-постановщик спектакля Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик спектакля Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун

© Sputnik / Томас Тхайцук

Cпектакль на абхазском языке, а еще детки смогут потанцевать прямо в зрительном зале

Cпектакль на абхазском языке, а еще детки смогут потанцевать прямо в зрительном зале - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Cпектакль на абхазском языке, а еще детки смогут потанцевать прямо в зрительном зале

© Sputnik / Томас Тхайцук

В роли веселого врача оперный певец, артист театра Алхас Ферзба

В роли веселого врача оперный певец, артист театра Алхас Ферзба - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В роли веселого врача оперный певец, артист театра Алхас Ферзба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну, а в конце деток с праздником, конечно же, поздравит настоящий Ацаа Бабаду

Ну, а в конце деток с праздником, конечно же, поздравит настоящий Ацаа Бабаду - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну, а в конце деток с праздником, конечно же, поздравит настоящий Ацаа Бабаду

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0