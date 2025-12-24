https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/bybysh-novogodnyaya-skazka-v-abkhazskom-dramteatre-1059993425.html
"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре
"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся премьерный показ детского новогоднего спектакля "Быбыш". 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T13:07+0300
2025-12-24T13:07+0300
2025-12-24T15:08+0300
Спектакль рассказывает об истории доброго, озорного, веселого мальчика по имени Быбыш и его новогодних приключениях. Цирковые трюки, яркие костюмы, танцы, музыка и интерактивные игры – вот что ждет маленьких зрителей. В фотоленте Sputnik самые красочные моменты с премьеры.
2025
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся премьерный показ детского новогоднего спектакля "Быбыш".
Спектакль рассказывает об истории доброго, озорного, веселого мальчика по имени Быбыш и его новогодних приключениях.
Цирковые трюки, яркие костюмы, танцы, музыка и интерактивные игры – вот что ждет маленьких зрителей.
В фотоленте Sputnik самые красочные моменты с премьеры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера новогоднего спектакля "Быбыш" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Быбыш" – это яркое шоу, цирковое представление, веселая музыка и интерактивные игры со зрителями
© Sputnik / Томас Тхайцук
Персонажи спектакля пестрят эмоциями и весельем так же, как их яркие костюмы
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Быбыш" – это история о новогодних приключениях забавного и очень доброго мальчишки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыка на сцене заставляла пускаться в пляс не только юных зрителей, но и их родителей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Актеры театра смело приняли на себя роли в приключенческом спектакле, чтобы подарить детям настоящую сказку
© Sputnik / Томас Тхайцук
В главной роли мальчика по имени Быбыш актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Режиссер-постановщик спектакля Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун
© Sputnik / Томас Тхайцук
Cпектакль на абхазском языке, а еще детки смогут потанцевать прямо в зрительном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук
В роли веселого врача оперный певец, артист театра Алхас Ферзба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ну, а в конце деток с праздником, конечно же, поздравит настоящий Ацаа Бабаду
