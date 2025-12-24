https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/byudzhet-sukhuma-na-2026-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1060011281.html
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей
Sputnik Абхазия
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом. 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T16:56+0300
2025-12-24T16:56+0300
2025-12-24T17:52+0300
в абхазии
абхазия
сухум
инфографика
бюджет
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060010865_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_a1daceb7c13028a293eb1adbcf5abc8c.png
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом. Расходы запланированы в объеме 2,33 млрд рублей — это на 40 млн рублей меньше, чем в 2025 году. Разница между доходами и расходами будет покрыта за счет межбюджетного трансферта.Рост бюджета обусловлен изменением объема собственных доходов, а также налоговых и неналоговых поступлений. Чуть более половины доходной части формируется за счет подоходного налога, еще около трети — за счет налога на прибыль организаций.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060010865_69:0:1180:833_1920x0_80_0_0_e21f56825016d7e49d5cde075b14d581.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сухум, инфографика, бюджет, мультимедиа
абхазия, сухум, инфографика, бюджет, мультимедиа
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей
16:56 24.12.2025 (обновлено: 17:52 24.12.2025)
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом.
Расходы запланированы в объеме 2,33 млрд рублей — это на 40 млн рублей меньше, чем в 2025 году. Разница между доходами и расходами будет покрыта за счет межбюджетного трансферта.
Рост бюджета обусловлен изменением объема собственных доходов, а также налоговых и неналоговых поступлений. Чуть более половины доходной части формируется за счет подоходного налога, еще около трети — за счет налога на прибыль организаций.