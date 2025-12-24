https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/byudzhet-sukhuma-na-2026-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1060011281.html

Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей

Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей

Sputnik Абхазия

Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом. 24.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-24T16:56+0300

2025-12-24T16:56+0300

2025-12-24T17:52+0300

в абхазии

абхазия

сухум

инфографика

бюджет

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060010865_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_a1daceb7c13028a293eb1adbcf5abc8c.png

Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом. Расходы запланированы в объеме 2,33 млрд рублей — это на 40 млн рублей меньше, чем в 2025 году. Разница между доходами и расходами будет покрыта за счет межбюджетного трансферта.Рост бюджета обусловлен изменением объема собственных доходов, а также налоговых и неналоговых поступлений. Чуть более половины доходной части формируется за счет подоходного налога, еще около трети — за счет налога на прибыль организаций.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, инфографика, бюджет, мультимедиа