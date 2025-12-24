Абхазия
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом. Расходы запланированы в объеме 2,33 млрд рублей — это на 40 млн рублей меньше, чем в 2025 году. Разница между доходами и расходами будет покрыта за счет межбюджетного трансферта.Рост бюджета обусловлен изменением объема собственных доходов, а также налоговых и неналоговых поступлений. Чуть более половины доходной части формируется за счет подоходного налога, еще около трети — за счет налога на прибыль организаций.
абхазия
сухум
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей

16:56 24.12.2025 (обновлено: 17:52 24.12.2025)
© Sputnik / Леон Гуния Бюджет
Бюджет - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Леон Гуния
Подписаться
Бюджет столицы Абхазии на 2026 год составит 2,2 млрд рублей, что на 174 млн рублей больше по сравнению с уходящим годом.
Расходы запланированы в объеме 2,33 млрд рублей — это на 40 млн рублей меньше, чем в 2025 году. Разница между доходами и расходами будет покрыта за счет межбюджетного трансферта.
Рост бюджета обусловлен изменением объема собственных доходов, а также налоговых и неналоговых поступлений. Чуть более половины доходной части формируется за счет подоходного налога, еще около трети — за счет налога на прибыль организаций.
© Sputnik / Леон Гуния Бюджет Сухума на 2026 год
Бюджет Сухума на 2026 год - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2025
Бюджет Сухума на 2026 год
© Sputnik / Леон Гуния
