Финансирование и строительство в Абхазии. Интервью с главой УКС

24.12.2025

Ремонт улиц, реставрация исторических зданий, строительство больниц, ликвидация последствий ЧП - всё это в фокусе Управления капитального строительства Абхазии. Как распределяются средства и силы между сотнями объектов? Что финансирует республиканский бюджет, а что российская Инвестпрограмма? О конкретных проектах и планах рассказал глава ведомства Демир Гамисония.Слушайте подкаст.

