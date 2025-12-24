https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/fsb-predotvratilo-terakt-na-transnefti-v-tyumenskoy-oblasti-1060011915.html
ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области
ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области
24.12.2025
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. ФСБ предотвратило теракт на нефтепроводе "Транснефть" в Тюменской области, сообщили в ведомстве.Задержан гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, который готовил диверсию по заданию украинской террористической организации.В ночь на 24 декабря злоумышленник попытался достать компоненты для СВУ из тайника у деревни Янтык. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту жительства фигуранта проводятся обыски, изъято оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области
Задержан гражданин России, готовивший взрывное устройство по заданию украинских спецслужб.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. ФСБ предотвратило теракт на нефтепроводе "Транснефть" в Тюменской области, сообщили в ведомстве.
Задержан гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, который готовил диверсию по заданию украинской террористической организации.
В ночь на 24 декабря злоумышленник попытался достать компоненты для СВУ из тайника у деревни Янтык. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту жительства фигуранта проводятся обыски, изъято оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.