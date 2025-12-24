ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аусура иазкны асоциалогиатә ҭҵаарақәа рлҵшәақәа: аҵарауаҩ ихҳәаа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
13:34
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Агәҽанызаара зҭаху: АҶА аусзуҩцәа апиротехника аганахьала агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
13:44
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Время добрых дел". Итоги фестиваля
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
18:34
10 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
21:34
10 мин
Ашьыжь Sputnik
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/fsb-predotvratilo-terakt-na-transnefti-v-tyumenskoy-oblasti-1060011915.html
ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области
ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области
Sputnik Абхазия
Задержан гражданин России, готовивший взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T17:54+0300
2025-12-24T17:54+0300
россия
украина
теракты
фсб рф
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046531190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6b571e40510ed6752b005e8c66814c7.jpg
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. ФСБ предотвратило теракт на нефтепроводе "Транснефть" в Тюменской области, сообщили в ведомстве.Задержан гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, который готовил диверсию по заданию украинской террористической организации.В ночь на 24 декабря злоумышленник попытался достать компоненты для СВУ из тайника у деревни Янтык. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту жительства фигуранта проводятся обыски, изъято оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251218/1059812188.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046531190_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f0b8a1d0a3a688fe54ed589062777c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, теракты, фсб рф, новости
россия, украина, теракты, фсб рф, новости

ФСБ предотвратило теракт на "Транснефти" в Тюменской области

17:54 24.12.2025
© Sputnik / Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Подписаться
Задержан гражданин России, готовивший взрывное устройство по заданию украинских спецслужб.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. ФСБ предотвратило теракт на нефтепроводе "Транснефть" в Тюменской области, сообщили в ведомстве.
Задержан гражданин России, уроженец Винницкой области Украины, который готовил диверсию по заданию украинской террористической организации.
В ночь на 24 декабря злоумышленник попытался достать компоненты для СВУ из тайника у деревни Янтык. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту жительства фигуранта проводятся обыски, изъято оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
ФСБ России - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2025
Теракт в Волгодонске предотвратили сотрудники ФСБ
18 декабря, 09:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0