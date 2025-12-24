Абхазия
ФСБ задержала агента СБУ в Ростовской области
ФСБ задержала агента СБУ в Ростовской области
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. ФСБ задержала гражданина Украины, собирающего информацию для СБУ в Ростовской области, сообщает УФСБ России по региону.Житель Мелитополя Запорожской области вел блогерскую деятельность, маскируя сбор данных о российской технике и военных. Он поддерживал контакт с офицером СБУ и через интернет собирал сведения о дислокации блокпостов, стоянке техники и размещении личного состава ВС России. Подозреваемый был задержан, у него изъяты средства связи, которые могли быть использованы для передачи данных противнику. Возбуждено уголовное дело.
ФСБ задержала агента СБУ в Ростовской области

11:48 24.12.2025
Подозреваемый поддерживал связь с офицером украинских спецслужб и передавал данные о расположении блокпостов и военной техники.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. ФСБ задержала гражданина Украины, собирающего информацию для СБУ в Ростовской области, сообщает УФСБ России по региону.
Житель Мелитополя Запорожской области вел блогерскую деятельность, маскируя сбор данных о российской технике и военных. Он поддерживал контакт с офицером СБУ и через интернет собирал сведения о дислокации блокпостов, стоянке техники и размещении личного состава ВС России.
Подозреваемый был задержан, у него изъяты средства связи, которые могли быть использованы для передачи данных противнику. Возбуждено уголовное дело.
