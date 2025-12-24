https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/portret-uvazhaemogo-cheloveka-v-abkhazii-vzglyad-sotsiologa-na-tsennostnuyu-ierarkhiyu-1060009401.html
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Sputnik Абхазия
Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые... 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T14:11+0300
2025-12-24T14:11+0300
2025-12-24T16:23+0300
радио
абхазия
опросы
общество
социология
исследования
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060009523_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8baae385d4a67c3513aec7f22931bb5b.jpg
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Sputnik Абхазия
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые социологического центра при АГУ. Оказалось, что образование и труд ценятся выше власти и денег. О чём говорит такая иерархия ценностей? Результаты социологического исследования прокомментировала социолог Зухра Гучетль. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060009523_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af5dba5ef01be9cb708c762ad7c4b0d5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, опросы, общество, социология, исследования, подкасты, аудио
абхазия, опросы, общество, социология, исследования, подкасты, аудио
Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые социологического центра при АГУ. Оказалось, что образование и труд ценятся выше власти и денег. О чём говорит такая иерархия ценностей? Результаты социологического исследования прокомментировала социолог Зухра Гучетль.