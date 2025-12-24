https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/portret-uvazhaemogo-cheloveka-v-abkhazii-vzglyad-sotsiologa-na-tsennostnuyu-ierarkhiyu-1060009401.html

Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию

Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые... 24.12.2025, Sputnik Абхазия

Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые социологического центра при АГУ. Оказалось, что образование и труд ценятся выше власти и денег. О чём говорит такая иерархия ценностей? Результаты социологического исследования прокомментировала социолог Зухра Гучетль. Слушайте подкаст.

