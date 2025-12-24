Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аусура иазкны асоциалогиатә ҭҵаарақәа рлҵшәақәа: аҵарауаҩ ихҳәаа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
13:34
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Агәҽанызаара зҭаху: АҶА аусзуҩцәа апиротехника аганахьала агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
13:44
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Время добрых дел". Итоги фестиваля
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
18:34
10 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
21:34
10 мин
Ашьыжь Sputnik
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/portret-uvazhaemogo-cheloveka-v-abkhazii-vzglyad-sotsiologa-na-tsennostnuyu-ierarkhiyu-1060009401.html
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Sputnik Абхазия
Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые... 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T14:11+0300
2025-12-24T16:23+0300
радио
абхазия
опросы
общество
социология
исследования
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060009523_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8baae385d4a67c3513aec7f22931bb5b.jpg
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Sputnik Абхазия
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые социологического центра при АГУ. Оказалось, что образование и труд ценятся выше власти и денег. О чём говорит такая иерархия ценностей? Результаты социологического исследования прокомментировала социолог Зухра Гучетль. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060009523_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af5dba5ef01be9cb708c762ad7c4b0d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, опросы, общество, социология, исследования, подкасты, аудио
абхазия, опросы, общество, социология, исследования, подкасты, аудио

Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию

14:11 24.12.2025 (обновлено: 16:23 24.12.2025)
Радио
Портрет уважаемого человека в Абхазии: взгляд социолога на ценностную иерархию
Подписаться
Каков портрет уважаемого человека в современном абхазском обществе, какие качества личности, а также ее общественный статус особенно почетны узнавали ученые социологического центра при АГУ. Оказалось, что образование и труд ценятся выше власти и денег. О чём говорит такая иерархия ценностей? Результаты социологического исследования прокомментировала социолог Зухра Гучетль.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0