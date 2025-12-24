https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/stroitelstvo-i-blagoustroystvo-gamisoniya-o-rabote-uks-za-2025-god--1060015075.html
Строительство и благоустройство: Гамисония о работе УКС за 2025 год
Строительство и благоустройство: Гамисония о работе УКС за 2025 год
За счет средств республиканского бюджета было профинансировано 257 объектов в 2025 году, еще 41 объект - по Инвестпрограмме. 24.12.2025
2025-12-24T20:46+0300
2025-12-24T20:46+0300
2025-12-24T20:46+0300
Управление капитального строительства Абхазии осуществляет надзор за строительством 298 объектов по всей стране, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik глава УКС Демир Гамисония.В основном это объекты дорожной инфраструктуры, системы водоснабжения и водоотведения, также проводятся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.Зарубежных специалистов привлекают нечасто. Одним из таких объектов, к ремонту которого их привлекли, стал туннель в Кодорском ущелье.За счет средств республиканского бюджета было профинансировано 257 объектов в Абхазии, еще 41 объект по Инвестпрограмме.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Управление капитального строительства Абхазии осуществляет надзор за строительством 298 объектов по всей стране, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik глава УКС Демир Гамисония.
В основном это объекты дорожной инфраструктуры, системы водоснабжения и водоотведения, также проводятся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Зарубежных специалистов привлекают нечасто. Одним из таких объектов, к ремонту которого их привлекли, стал туннель в Кодорском ущелье.
За счет средств республиканского бюджета было профинансировано 257 объектов в Абхазии, еще 41 объект по Инвестпрограмме.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.