Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭа араион азы иҳаҩсуа ашықәс зеиԥшраз: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Арҿиаратә фантазиа иахылҿиаауа аԥҵамҭақәа: адизаинер лцәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи аԥсуа нбаншәҟәы еиқәыршәоижьҭеи 160 шықәса ҵит: аҵарауаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как прошел 2025 год в Гале? Интервью с главой района
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с социологом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с социологом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с социологом
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/obemy-besposhlinnogo-vvoza-rossiyskikh-nefteproduktov-v-abkhaziyu-1060035316.html
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию
Sputnik Абхазия
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию выросли за три года. 25.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-25T17:46+0300
2025-12-25T17:46+0300
в абхазии
мультимедиа
инфографика
абхазия
россия
нефтепродукты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/19/1060035151_0:85:2497:1490_1920x0_80_0_0_af45fb475e2f2ef023feae3fbb031b55.png
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию выросли за три года.Почти в два раза увеличился экспорт бензина с октановым числом 95-98, экспорт бензина с октановым числом ниже 95 — на треть. Количество нефтепродуктов ежегодно определяют ведомства двух стран, соглашение о беспошлинных поставках на 2026 год подписали недавно.Кроме бензина, в Абхазию также ввозятся дизельное топливо, битум и пропан.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/19/1060035151_168:0:2388:1665_1920x0_80_0_0_b455c220b538379405240c63c8a17b7e.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, инфографика, абхазия, россия, нефтепродукты, инфографика
мультимедиа, инфографика, абхазия, россия, нефтепродукты, инфографика

Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию

17:46 25.12.2025
Подписаться
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию выросли за три года.
Почти в два раза увеличился экспорт бензина с октановым числом 95-98, экспорт бензина с октановым числом ниже 95 — на треть.
Количество нефтепродуктов ежегодно определяют ведомства двух стран, соглашение о беспошлинных поставках на 2026 год подписали недавно.
Кроме бензина, в Абхазию также ввозятся дизельное топливо, битум и пропан.
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию выросли за три года - Sputnik Абхазия
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0