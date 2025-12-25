https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/obemy-besposhlinnogo-vvoza-rossiyskikh-nefteproduktov-v-abkhaziyu-1060035316.html
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию
Объемы беспошлинного ввоза российских нефтепродуктов в Абхазию выросли за три года.Почти в два раза увеличился экспорт бензина с октановым числом 95-98, экспорт бензина с октановым числом ниже 95 — на треть. Количество нефтепродуктов ежегодно определяют ведомства двух стран, соглашение о беспошлинных поставках на 2026 год подписали недавно.Кроме бензина, в Абхазию также ввозятся дизельное топливо, битум и пропан.
