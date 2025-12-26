https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/badra-gunba-rasskazal-o-planakh-modernizatsii-energetiki-i-razvitii-meditsiny-1060059936.html

Бадра Гунба рассказал о планах модернизации энергетики и развитии медицины

26.12.2025

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Бадра Гунба рассказал о планах модернизации энергетики, поддержке экономики и развитии медицины.По словам главы государства, в рамках первого этапа 2026 года в многоквартирных домах Абхазии планируется установить около 23 тысяч приборов учета, на что будет направлено порядка 940 млн рублей. Часть средств будет выделена компанией "Черноморэнерго", а 500 млн рублей — за счет финансов, полученных от приватизации курортного объекта в Гагрском районе. Во втором этапе планируется установить более 37 тысяч счетчиков в индивидуальных жилых домах, стоимость проекта составит 1 млрд рублей. Президент поручил правительству подготовить предложения по диверсификации энергоисточников и проработать внедрение альтернативных источников энергии. Он отметил, что даже увеличение генерации электроэнергии за счет восстановления перепадных станций системы ИнгурГЭС, которые могут дать порядка 100 МВт, не покроет полностью потребности растущей экономики. В этой связи изучается возможность разработки газового месторождения для создания новых источников генерации в приоритетном порядке при подтверждении запасов и перспектив их использования.В экономической сфере Бадра Гунба подчеркнул необходимость поддержки проектов по созданию новых рабочих мест, увеличению экспортного потенциала и продвижению национальных товаров на ближайшие рынки. Планируется продолжить реализацию целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в объеме полумиллиарда рублей. Глава государства также сообщил о достижениях в здравоохранении. В Республиканском сосудистом центре открыта ангиографическая операционная — уникальная возможность с помощью высокотехнологичного оборудования спасать жизни пациентов "здесь и сейчас". За первые недели работы центра выполнено несколько десятков операций, ангиограф был приобретен Российской Федерацией за 100 млн рублей. При поддержке России продолжается строительство современного нового детского медицинского центра.В рамках масштабной диспансеризации с 12 февраля по 23 мая российские и абхазские медики осмотрели 26 928 детей. В ходе обследований выявлено около 14 тысяч детей, нуждающихся в регулярном наблюдении, из которых 230 потребовали более глубокого обследования и лечения. Часть детей направлена на лечение в медицинские учреждения России, часть прошла лечение в Абхазии. В работе диспансеризации участвовали 84 российских врача, 19 лабораторных специалистов и 78 абхазских медработников.Все эти меры, подчеркнул Бадра Гунба, направлены на повышение качества жизни граждан, укрепление социальной защиты и создание условий для устойчивого развития республики.

