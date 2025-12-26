https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/novoe-dykhanie-razvitie-ekstremalnogo-sporta-v-tkuarchale-obsudili-v-sputnik-1060092368.html

Новое дыхание: развитие экстремального спорта в Ткуарчале обсудили в Sputnik

Международный центр экстремального авто-мотоспорта планируют открыть в Ткуарчале. 26.12.2025, Sputnik Абхазия

Международный центр экстремального авто-мотоспорта планируют открыть в Ткуарчале. Он родился после обучения финалистов "Команды Абхазии" в мастерской управления "Сенеж". По словам руководителя проекта Серафимы Хеладзе, прекрасный горный ландшафт Ткуарчала прекрасно подходит для этих целей. Экстремальные трассы, которые планируют открыть, будут соответствовать всем мировым стандартам. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

