Новое дыхание: развитие экстремального спорта в Ткуарчале обсудили в Sputnik

Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭа араион азы иҳаҩсуа ашықәс зеиԥшраз: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Арҿиаратә фантазиа иахылҿиаауа аԥҵамҭақәа: адизаинер лцәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи аԥсуа нбаншәҟәы еиқәыршәоижьҭеи 160 шықәса ҵит: аҵарауаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как прошел 2025 год в Гале? Интервью с главой района
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Томски рҵараиурҭақәа русеицура: Гурам Амқәаб ихҳәаа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атроллеибустә парк хаҭәааит: анџьныр иҿцәажәара
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыратәи алицеи азы аҩнымаҭәа: еилаҳкаауеит иахьынӡахәарҭоу
13:43
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩнымаҭәа Калдахәаратәи алицеи азы: Дмитри Пасхалов иҿцәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Послание Президента Абхазии к Парламенту. Интервью с депутатом
14:33
11 мин
Дополнительное время
Итоги первого чемпионата по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Жәлар реизарахь инашьҭымҭа: адепутат ихҳәаа
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Жәлар реизарахь инашьҭымҭа: адепутат ихҳәаа
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
21:34
26 мин
Новое дыхание: развитие экстремального спорта в Ткуарчале обсудили в Sputnik

20:28 26.12.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Международный центр экстремального авто-мотоспорта планируют открыть в Ткуарчале.
Он родился после обучения финалистов "Команды Абхазии" в мастерской управления "Сенеж".
По словам руководителя проекта Серафимы Хеладзе, прекрасный горный ландшафт Ткуарчала прекрасно подходит для этих целей. Экстремальные трассы, которые планируют открыть, будут соответствовать всем мировым стандартам.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
