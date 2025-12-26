https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/novoe-dykhanie-razvitie-ekstremalnogo-sporta-v-tkuarchale-obsudili-v-sputnik-1060092368.html
Новое дыхание: развитие экстремального спорта в Ткуарчале обсудили в Sputnik
Новое дыхание: развитие экстремального спорта в Ткуарчале обсудили в Sputnik
Sputnik Абхазия
Международный центр экстремального авто-мотоспорта планируют открыть в Ткуарчале. 26.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-26T20:28+0300
2025-12-26T20:28+0300
2025-12-26T20:28+0300
пресс-центр
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060092201_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bda8bb683f0fb07aeaf00bdc6db381c.jpg
Международный центр экстремального авто-мотоспорта планируют открыть в Ткуарчале. Он родился после обучения финалистов "Команды Абхазии" в мастерской управления "Сенеж". По словам руководителя проекта Серафимы Хеладзе, прекрасный горный ландшафт Ткуарчала прекрасно подходит для этих целей. Экстремальные трассы, которые планируют открыть, будут соответствовать всем мировым стандартам. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060092201_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c9e0245ea1da3469ff5522ff7b4e67a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Новое дыхание: развитие экстремального спорта в Ткуарчале обсудили в Sputnik
Международный центр экстремального авто-мотоспорта планируют открыть в Ткуарчале.
Он родился после обучения финалистов "Команды Абхазии" в мастерской управления "Сенеж".
По словам руководителя проекта Серафимы Хеладзе, прекрасный горный ландшафт Ткуарчала прекрасно подходит для этих целей. Экстремальные трассы, которые планируют открыть, будут соответствовать всем мировым стандартам.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.