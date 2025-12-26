https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/prezident-abkhazii-oboznachil-prioritety-razvitiya-gosudarstva-1060058080.html

Президент Абхазии обозначил приоритеты развития государства

Президент Абхазии обозначил приоритеты развития государства

Sputnik Абхазия

Сегодня проходит послание главы государства Народному Собранию. 26.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-26T13:02+0300

2025-12-26T13:02+0300

2025-12-26T13:23+0300

в абхазии

послание президента абхазии народному собранию - парламенту

абхазия

россия

сотрудничество

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060053469_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6fc62114d84ea99c3ee33b34432cd1af.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Развитие Абхазии неразрывно связано с укреплением союзнических отношений с Россией, заявил президент республики Бадра Гунба, выступая с посланием к Народному Собранию.По его словам, союз с Россией является ключевой гарантией безопасности Абхазии, фундаментом устойчивого развития и важнейшим условием для продвижения страны на международной арене.В социально-экономическом блоке президент сообщил о мерах поддержки сельских территорий. Он поручил правительству в 2026 году напрямую финансировать каждое село Абхазии в размере 1 млн рублей в рамках программы государственной поддержки аграриев. Сельские жители смогут самостоятельно определять приоритетные направления использования этих средств. В 2025 году на поддержку сельского хозяйства уже направлено 150 млн рублей, в рамках которых реализовано 342 проекта во всех районах республики.Значительные средства были направлены и на развитие инфраструктуры. По словам главы государства, 2,161 млрд рублей из финансовой помощи России и собственных средств госбюджета были использованы для реализации 311 мероприятий по всей Абхазии. Они включали строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.На 2026 год перед правительством поставлена задача довести этот показатель до более чем 13,5 млрд рублей. Реализация этих целей, по словам Гунба, возможна при повышении качества налогового администрирования, усилении таможенного контроля и выводе экономики из тени.Устойчивый рост собственных доходов, подчеркнул президент, позволяет увеличивать финансирование социальных выплат, проводить ремонт и восстановительные работы на объектах энергетики, в социальной и культурной сферах, развивать молодежные и спортивные программы, а также существенно наращивать поддержку малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства. Кроме того, из собственных доходов осуществляется дополнительное финансирование лечения граждан, в том числе за пределами страны. В текущем году в рамках абхазо-российских договоренностей была повышена заработная плата работников государственных учреждений в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.Отдельное внимание в послании было уделено энергетике. В 2025 году проведен комплексный аудит электроэнергетического сектора, по итогам которого необходимый объем инвестиций в отрасль оценивается примерно в 12 млрд рублей. Президент напомнил, что в прошлом году республика сталкивалась с острой нехваткой электроэнергии, а веерные отключения достигали 10 часов в сутки.Бадра Гунба выразил благодарность гражданам, своевременно оплачивающим потребленную электроэнергию, отметив, что их ответственность позволила направить финансовые ресурсы на решение первоочередных проблем в энергетической сфере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/1060056117.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

послание президента абхазии народному собранию - парламенту, абхазия, россия, сотрудничество, новости