Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Спутник аҿы
Ашьыжь Спутник аҿы
Радио
"Самый большой котел со времен Мариуполя": что происходит в Купянске

12:53 26.12.2025
Радио
"Самый большой котел со времен Мариуполя": что происходит в Купянске
Подписаться
Военкор в эфире ИЗОЛЕНТА Live отметил, что обстановка вокруг Купянска возвращается под контроль российских сил: ВС РФ держат около 80% города, а противник зажат между нашими войсками и рекой Оскол.
"Противник находится в большом-большом таком котле, с одной стороны прижатый нашими, с другой стороны прижатый рекой Оскол", — отметил Обищенко, добавив, что попытки закрепиться у противника почти не удаются.
0