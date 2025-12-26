https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/samyy-bolshoy-kotel-so-vremen-mariupolya-chto-proiskhodit-v-kupyanske-1060057734.html

"Самый большой котел со времен Мариуполя": что происходит в Купянске

"Самый большой котел со времен Мариуполя": что происходит в Купянске

Sputnik Абхазия

Военкор в эфире ИЗОЛЕНТА Live отметил, что обстановка вокруг Купянска возвращается под контроль российских сил: ВС РФ держат около 80% города, а противник... 26.12.2025, Sputnik Абхазия

"Самый большой котел со времен Мариуполя": что происходит в Купянске

Военкор в эфире ИЗОЛЕНТА Live отметил, что обстановка вокруг Купянска возвращается под контроль российских сил: ВС РФ держат около 80% города, а противник зажат между нашими войсками и рекой Оскол. "Противник находится в большом-большом таком котле, с одной стороны прижатый нашими, с другой стороны прижатый рекой Оскол", — отметил Обищенко, добавив, что попытки закрепиться у противника почти не удаются.

