Перья или классика: в чем встречать Новый год

Ашьыжь Спутник аҿы
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
14:00 27.12.2025 (обновлено: 14:26 27.12.2025)
Новогодняя ночь уже совсем скоро, но в чем же ее встретить? Вопрос, который каждый год мучает тысячи прекрасных дам.
Выбор наряда, конечно, обусловлен местом и тематикой празднования Нового года, для каждого случая свой костюм. Sputnik предлагает несколько идей от тренд-аналитика в сфере моды, блогера из Абхазии Миры Пичугиной.
Sputnik

Новая женственность

По словам Миры, самый главный тренд, который перекочевал в 2026 год – новая женственность. Она предполагает подчеркнутую линию талии, мягкие линии, благородные оттенки, прозрачность, романтичные детали.
"Новую женственность" легко интегрировать в новогодние образы, надев платье-комбинацию, костюм в стиле new look, полупрозрачную юбку неоднозначной длины (чуть выше колена) или же платье с кружевом", – объясняет аналитик.
Корпоратив

В чем пойти на корпоратив, зависит от места работы, тут не может быть одной формулы для всех, считает Мира.
Однако есть и варианты, которые не подведут в любой ситуации – костюм с приталенным жакетом с брюками или юбкой-карандашом в пол, шелковые блузы с юбками неоднозначной длины или брюками, платье-бандо, жакет с укороченными рукавами.
Домашний вайб

Даже если вы встречаете Новый год дома, это не повод не быть нарядной. Новый год дома встречать нужно в шелковой пижаме, и лучше с перьями на рукавах и штанах, утверждает Мира.
"Если заглянут гости, можно запрыгнуть в босоножки на каблучке и образ станет собранным, но при этом расслабленным и стильным", – отметила тренд-аналитик.
На вечеринку или в ресторан

По словам Пичугиной, самые интересные образы можно составить, если поддержать основные тенденции этой зимы и новогодних праздников, это голливудская роскошь (платья с меховой опушкой или горжеткой), богемный шик (сочетание легких текстур, брюк, платьев и меха), ориентализм (смешение востока, запада и Азии: шаровары, шелк, бархат).
Но самое главное, по мнению Миры, – одежда должна быть отражением внутреннего мира!
