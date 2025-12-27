https://sputnik-abkhazia.ru/20251227/srednie-roznichnye-tseny-na-nekotorye-produkty-v-abkhazii-v-oktyabre-2025-goda-1060100196.html
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года
Sputnik Абхазия
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли. 27.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-27T14:58+0300
2025-12-27T14:58+0300
2025-12-27T14:58+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1b/1060100028_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_3850e4505c3b463774aa1d425cdda611.png
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли. По сравнению с прошлым годом, особенно сильно подорожало сливочное масло. Так, в октябре 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 360 рублей больше, чем в аналогичное время 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике. Также наблюдается рост цен на мясо, рыбу и молочные продукты.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1b/1060100028_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_90e43689a1a0b6dc6692541dc6ad0702.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, инфографика
инфографика, мультимедиа, инфографика
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли.
По сравнению с прошлым годом, особенно сильно подорожало сливочное масло. Так, в октябре 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 360 рублей больше, чем в аналогичное время 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике.
Также наблюдается рост цен на мясо, рыбу и молочные продукты.