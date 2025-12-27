Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Томски рҵараиурҭақәа русеицура: Гурам Амқәаб ихҳәаа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атроллеибустә парк хаҭәааит: анџьныр иҿцәажәара
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыратәи алицеи азы аҩнымаҭәа: еилаҳкаауеит иахьынӡахәарҭоу
13:43
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩнымаҭәа Калдахәаратәи алицеи азы: Дмитри Пасхалов иҿцәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Послание Президента Абхазии к Парламенту. Интервью с депутатом
14:33
11 мин
Дополнительное время
Итоги первого чемпионата по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Жәлар реизарахь инашьҭымҭа: адепутат ихҳәаа
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Жәлар реизарахь инашьҭымҭа: адепутат ихҳәаа
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
21:34
26 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251227/srednie-roznichnye-tseny-na-nekotorye-produkty-v-abkhazii-v-oktyabre-2025-goda-1060100196.html
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года
Sputnik Абхазия
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли. 27.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-27T14:58+0300
2025-12-27T14:58+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1b/1060100028_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_3850e4505c3b463774aa1d425cdda611.png
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли. По сравнению с прошлым годом, особенно сильно подорожало сливочное масло. Так, в октябре 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 360 рублей больше, чем в аналогичное время 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике. Также наблюдается рост цен на мясо, рыбу и молочные продукты.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1b/1060100028_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_90e43689a1a0b6dc6692541dc6ad0702.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, мультимедиа, инфографика
инфографика, мультимедиа, инфографика

Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года

14:58 27.12.2025
Подписаться
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии подорожали - Sputnik Абхазия
Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли.
По сравнению с прошлым годом, особенно сильно подорожало сливочное масло. Так, в октябре 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 360 рублей больше, чем в аналогичное время 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике.
Также наблюдается рост цен на мясо, рыбу и молочные продукты.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0