Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии в октябре 2025 года

Sputnik Абхазия

Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли. 27.12.2025, Sputnik Абхазия

Средние розничные цены на некоторые продукты в Абхазии выросли. По сравнению с прошлым годом, особенно сильно подорожало сливочное масло. Так, в октябре 2025 года килограмм стоил 1210 рублей, что на 360 рублей больше, чем в аналогичное время 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике. Также наблюдается рост цен на мясо, рыбу и молочные продукты.

