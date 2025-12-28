Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
В огнях и хвое: новогодний Сухум в объективе Sputnik
В огнях и хвое: новогодний Сухум в объективе Sputnik
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту о том, как украшен Сухум в Новый годы. 28.12.2025, Sputnik Абхазия
Сухум готовится встретить Новый 2026 год. Улицы столицы Абхазии украшены ярко и празднично. Владельцы магазинов, кафе и ресторанов также стараются создать атмосферу волшебства и радости. На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели. На входе и внутри помещений установлены Новогодние елки. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника. Сотни жителей и гостей столицы приходят туда для того, чтобы весело провести время и сделать фото на память. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
В огнях и хвое: новогодний Сухум в объективе Sputnik

20:15 28.12.2025 (обновлено: 20:25 28.12.2025)
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту о том, как украшен Сухум в Новый годы.
Сухум готовится встретить Новый 2026 год. Улицы столицы Абхазии украшены ярко и празднично.
Владельцы магазинов, кафе и ресторанов также стараются создать атмосферу волшебства и радости. На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели. На входе и внутри помещений установлены Новогодние елки.
На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника. Сотни жителей и гостей столицы приходят туда для того, чтобы весело провести время и сделать фото на память.
Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться.

Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться. - Sputnik Абхазия
1/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Люди приходят на площадь Свободы весело провести время и сделать фото на память.

Люди приходят на площадь Свободы весело провести время и сделать фото на память. - Sputnik Абхазия
2/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Люди приходят на площадь Свободы весело провести время и сделать фото на память.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году явным трендом стал красный цвет. Банты, ленты и, конечно, куда без хвойных.

В этом году явным трендом стал красный цвет. Банты, ленты и, конечно, куда без хвойных. - Sputnik Абхазия
3/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году явным трендом стал красный цвет. Банты, ленты и, конечно, куда без хвойных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Красивые елки украшают здания столицы.

Красивые елки украшают здания столицы. - Sputnik Абхазия
4/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Красивые елки украшают здания столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Витрины магазинов, кафе и рестораны стали декорировать по-праздничному.

Витрины магазинов, кафе и рестораны стали декорировать по-праздничному. - Sputnik Абхазия
5/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Витрины магазинов, кафе и рестораны стали декорировать по-праздничному.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В городе повсюду царит атмосфера праздника.

В городе повсюду царит атмосфера праздника. - Sputnik Абхазия
6/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

В городе повсюду царит атмосфера праздника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Владельцы магазинов стараются проявить креативность, используя нестандартные украшения.

Владельцы магазинов стараются проявить креативность, используя нестандартные украшения. - Sputnik Абхазия
7/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Владельцы магазинов стараются проявить креативность, используя нестандартные украшения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Венки на дверях, арки из еловых ветвей, “сани”, фигуры Деда Мороза, имитация подарков – все привлекает внимание жителей и гостей столицы.

Венки на дверях, арки из еловых ветвей, “сани”, фигуры Деда Мороза, имитация подарков – все привлекает внимание жителей и гостей столицы. - Sputnik Абхазия
8/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Венки на дверях, арки из еловых ветвей, “сани”, фигуры Деда Мороза, имитация подарков – все привлекает внимание жителей и гостей столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На новый год кто-то увлекается созданием необычных "елок".

На новый год кто-то увлекается созданием необычных &quot;елок&quot;. - Sputnik Абхазия
9/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

На новый год кто-то увлекается созданием необычных "елок".

© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы уже зажгли главную елку страны.

На площади Свободы уже зажгли главную елку страны. - Sputnik Абхазия
10/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы уже зажгли главную елку страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Общепиты вовлекают жителей и гостей столицы яркими новогодними композициями.

Общепиты вовлекают жителей и гостей столицы яркими новогодними композициями. - Sputnik Абхазия
11/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Общепиты вовлекают жителей и гостей столицы яркими новогодними композициями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А на одной из главных улиц Сухум осветили целое здание тысячами ярких огоньков.

А на одной из главных улиц Сухум осветили целое здание тысячами ярких огоньков. - Sputnik Абхазия
12/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

А на одной из главных улиц Сухум осветили целое здание тысячами ярких огоньков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нашлось место в столице даже для "металлической" елки.

Нашлось место в столице даже для &quot;металлической&quot; елки. - Sputnik Абхазия
13/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нашлось место в столице даже для "металлической" елки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В парках, скверах, улицах и площадях уже установили яркую иллюминацию, напоминая о приближающемся празднике.

В парках, скверах, улицах и площадях уже установили яркую иллюминацию, напоминая о приближающемся празднике. - Sputnik Абхазия
14/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

В парках, скверах, улицах и площадях уже установили яркую иллюминацию, напоминая о приближающемся празднике.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подсвеченные длинные стволы пальм смотрятся необычно и в тоже время празднично.

Подсвеченные длинные стволы пальм смотрятся необычно и в тоже время празднично. - Sputnik Абхазия
15/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подсвеченные длинные стволы пальм смотрятся необычно и в тоже время празднично.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Креативный подход предпринимателей к украшению своих объектов погружают в атмосферу детства.

Креативный подход предпринимателей к украшению своих объектов погружают в атмосферу детства. - Sputnik Абхазия
16/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Креативный подход предпринимателей к украшению своих объектов погружают в атмосферу детства.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели.

На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели. - Sputnik Абхазия
17/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Огоньки на растениях – одно из любимых украшений в столице.

Огоньки на растениях – одно из любимых украшений в столице. - Sputnik Абхазия
18/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Огоньки на растениях – одно из любимых украшений в столице.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухум к встрече Нового года готов.

Сухум к встрече Нового года готов. - Sputnik Абхазия
19/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухум к встрече Нового года готов.

