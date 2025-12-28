https://sputnik-abkhazia.ru/20251228/bez-snega-no-v-ognyakh-novogodniy-sukhum-v-obektive--1059997946.html

В огнях и хвое: новогодний Сухум в объективе Sputnik

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту о том, как украшен Сухум в Новый годы. 28.12.2025, Sputnik Абхазия

Сухум готовится встретить Новый 2026 год. Улицы столицы Абхазии украшены ярко и празднично. Владельцы магазинов, кафе и ресторанов также стараются создать атмосферу волшебства и радости. На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели. На входе и внутри помещений установлены Новогодние елки. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника. Сотни жителей и гостей столицы приходят туда для того, чтобы весело провести время и сделать фото на память. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.

