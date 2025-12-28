https://sputnik-abkhazia.ru/20251228/bez-snega-no-v-ognyakh-novogodniy-sukhum-v-obektive--1059997946.html
В огнях и хвое: новогодний Сухум в объективе Sputnik
2025-12-28T20:15+0300
Сухум готовится встретить Новый 2026 год. Улицы столицы Абхазии украшены ярко и празднично. Владельцы магазинов, кафе и ресторанов также стараются создать атмосферу волшебства и радости. На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели. На входе и внутри помещений установлены Новогодние елки. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника. Сотни жителей и гостей столицы приходят туда для того, чтобы весело провести время и сделать фото на память. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
Сухум готовится встретить Новый 2026 год. Улицы столицы Абхазии украшены ярко и празднично.
Владельцы магазинов, кафе и ресторанов также стараются создать атмосферу волшебства и радости. На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели. На входе и внутри помещений установлены Новогодние елки.
На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника. Сотни жителей и гостей столицы приходят туда для того, чтобы весело провести время и сделать фото на память.
Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Люди приходят на площадь Свободы весело провести время и сделать фото на память.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году явным трендом стал красный цвет. Банты, ленты и, конечно, куда без хвойных.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Красивые елки украшают здания столицы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Витрины магазинов, кафе и рестораны стали декорировать по-праздничному.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В городе повсюду царит атмосфера праздника.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Владельцы магазинов стараются проявить креативность, используя нестандартные украшения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Венки на дверях, арки из еловых ветвей, “сани”, фигуры Деда Мороза, имитация подарков – все привлекает внимание жителей и гостей столицы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На новый год кто-то увлекается созданием необычных "елок".
© Sputnik / Томас Тхайцук
На площади Свободы уже зажгли главную елку страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общепиты вовлекают жителей и гостей столицы яркими новогодними композициями.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А на одной из главных улиц Сухум осветили целое здание тысячами ярких огоньков.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нашлось место в столице даже для "металлической" елки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В парках, скверах, улицах и площадях уже установили яркую иллюминацию, напоминая о приближающемся празднике.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подсвеченные длинные стволы пальм смотрятся необычно и в тоже время празднично.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Креативный подход предпринимателей к украшению своих объектов погружают в атмосферу детства.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На фасадах зданий появились гирлянды, банты, игрушки, ветки ели.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Огоньки на растениях – одно из любимых украшений в столице.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухум к встрече Нового года готов.
