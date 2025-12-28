Абхазия
Борец за свободу: жизнь и гибель Нестора Лакоба

18:00 28.12.2025
Подписаться
28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба.
Нестор Аполлонович Лакоба родился 1 мая 1893 года в абхазской трудовой крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района.
По окончании школы в 1905 году, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых Нестор Лакоба поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.
Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года.
В экстремальных общественно-политических условиях, при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестор Лакоба возглавил национально-освободительную борьбу абхазского народа и создание крестьянской армии – дружины "Киараз".
17 февраля 1922 года, в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия. На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Нестор Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет.
Выдающиеся боевые заслуги Лакоба в борьбе за победу советской власти были высоко оценены советским правительством. Он был награжден орденом Красного Знамени.
По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.
© Foto / музей Нестора Лакоба

28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба.

Нестор Лакоба в молодости.

28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба.Нестор Лакоба в молодости. - Sputnik Абхазия
1/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба.

Нестор Лакоба в молодости.

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он родился в селе Лыхны Гудаутского района в 1893 году.

Он родился в селе Лыхны Гудаутского района в 1893 году. - Sputnik Абхазия
2/17
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он родился в селе Лыхны Гудаутского района в 1893 году.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Лакоба был плохослышащим, его называли Адагәа ("глухой" - прим.)

Лакоба был плохослышащим, его называли Адагәа (&quot;глухой&quot; - прим.) - Sputnik Абхазия
3/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

Лакоба был плохослышащим, его называли Адагәа ("глухой" - прим.)

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он с юных лет был сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране.

Он с юных лет был сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране. - Sputnik Абхазия
4/17
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Он с юных лет был сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране.

© Foto / из личного архива Батала Джапуа

Нестор Лакоба, Николай Акиртава и другие перед зданием первого Гостеатра ССР Абхазии 1921 год.

Нестор Лакоба, Николай Акиртава и другие перед зданием первого Гостеатра ССР Абхазии 1921 год. - Sputnik Абхазия
5/17
© Foto / из личного архива Батала Джапуа

Нестор Лакоба, Николай Акиртава и другие перед зданием первого Гостеатра ССР Абхазии 1921 год.

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Лакоба стоял в одном ряду с самыми видными политиками СССР. На фото Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Агасий Ханджян на партийной конференции в 1935 году.

Лакоба стоял в одном ряду с самыми видными политиками СССР. На фото Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Агасий Ханджян на партийной конференции в 1935 году. - Sputnik Абхазия
6/17
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Лакоба стоял в одном ряду с самыми видными политиками СССР. На фото Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Агасий Ханджян на партийной конференции в 1935 году.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Сергей Орджоникидзе, Семен Буденный, Георгий Пятаков и Нестор Лакоба.

Сергей Орджоникидзе, Семен Буденный, Георгий Пятаков и Нестор Лакоба. - Sputnik Абхазия
7/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

Сергей Орджоникидзе, Семен Буденный, Георгий Пятаков и Нестор Лакоба.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Нестор Лакоба на своем "линкольне".

Нестор Лакоба на своем &quot;линкольне&quot;. - Sputnik Абхазия
8/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

Нестор Лакоба на своем "линкольне".

© Foto / музей Нестора ЛакобаНестор Лакоба за штурвалом самолета.
Нестор Лакоба за штурвалом самолета. - Sputnik Абхазия
9/17
© Foto / музей Нестора Лакоба
Нестор Лакоба за штурвалом самолета.
© Foto / музей Нестора Лакоба

17 февраля 1922 года Лакоба был избран председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии.

17 февраля 1922 года Лакоба был избран председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии. - Sputnik Абхазия
10/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

17 февраля 1922 года Лакоба был избран председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии.

© Foto / музей Нестора Лакоба

Супругой Нестора была красавица Сария Джих-оглы.

Супругой Нестора была красавица Сария Джих-оглы. - Sputnik Абхазия
11/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

Супругой Нестора была красавица Сария Джих-оглы.

© Foto / Из книги Надежды Лютахиной "Сария возвращается домой"

Она убежала из родительского дома вместе с абхазским революционером в 15 лет.

Она убежала из родительского дома вместе с абхазским революционером в 15 лет. - Sputnik Абхазия
12/17
© Foto / Из книги Надежды Лютахиной "Сария возвращается домой"

Она убежала из родительского дома вместе с абхазским революционером в 15 лет.

© Foto / Дом-музей Лакоба

Жизнь Сарии сложилась трагически – после смерти мужа она была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году.

У Нестора и Сарии был сын, Рауф.

Жизнь Сарии сложилась трагически – после смерти мужа она была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году.У Нестора и Сарии был сын, Рауф. - Sputnik Абхазия
13/17
© Foto / Дом-музей Лакоба

Жизнь Сарии сложилась трагически – после смерти мужа она была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году.

У Нестора и Сарии был сын, Рауф.

© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия

Он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме.

Он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме. - Sputnik Абхазия
14/17
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия

Он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме.

© Foto / музей Нестора Лакоба

По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало его отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.

Нестор Лакоба с друзьями-охотниками (третий справа)

По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало его отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.Нестор Лакоба с друзьями-охотниками (третий справа) - Sputnik Абхазия
15/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало его отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.

Нестор Лакоба с друзьями-охотниками (третий справа)

© Foto / музей Нестора Лакоба

Официально было объявлено, что причиной смерти политика стал сердечный приступ.

На фото Берия помогает нести гроб с телом Нестора Лакоба.

Официально было объявлено, что причиной смерти политика стал сердечный приступ.На фото Берия помогает нести гроб с телом Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
16/17
© Foto / музей Нестора Лакоба

Официально было объявлено, что причиной смерти политика стал сердечный приступ.

На фото Берия помогает нести гроб с телом Нестора Лакоба.

© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор.

Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор. - Sputnik Абхазия
17/17
© Foto / Государственный музей Нестора Лакоба

Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор.

