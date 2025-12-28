Борец за свободу: жизнь и гибель Нестора Лакоба

Нестор Аполлонович Лакоба родился 1 мая 1893 года в абхазской трудовой крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района.По окончании школы в 1905 году, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых Нестор Лакоба поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года.В экстремальных общественно-политических условиях, при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестор Лакоба возглавил национально-освободительную борьбу абхазского народа и создание крестьянской армии – дружины "Киараз".17 февраля 1922 года, в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия. На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Нестор Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет.Выдающиеся боевые заслуги Лакоба в борьбе за победу советской власти были высоко оценены советским правительством. Он был награжден орденом Красного Знамени.По мнению ученых, причиной гибели руководителя Абхазии стало отравление на ужине в доме Лаврентия Берия.
