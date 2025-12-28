https://sputnik-abkhazia.ru/20251228/novogodniy-pleylist-pesni-dlya-prazdnichnogo-nastroeniya-1060045600.html
Новогодний плейлист: песни для праздничного настроения
Новогодний плейлист: песни для праздничного настроения
Самый проверенный способ создать новогоднее настроение – музыка.
Если вы не знаете, с чего начать предновогоднюю дискотеку, Sputnik подготовил свой плейлист. Пользуйтесь, пока строите свои планы на длинные выходные или пишите список целей на предстоящий год.Отечественное музыкальноеЕсли вы собираетесь в новогоднюю ночь сходить на площадь к главной елке, то подготовьтесь заранее, чтобы подпевать абхазские песни, которые обязательно будут звучать со сцены.Абхазских песен с новогодней тематикой немало. Это и "Асы ауеит" от легендарных "Апсны-67", "Ҽааныбзиала" от Хиблы Мукба, "Аҳамҭа" Саиды Габния и так далее.В этом году от диджеев на новогодних дискотеках обязательно будут играть хиты "Azamat", "Sinane" и все остальные из альбома "Raida" музыкантов Shiri, Temo, Blizkey. Так что смело можно включать их дома и танцевать, наряжая елку.Хиты твоего детстваПесни из советских фильмов и эстрады — особая часть новогодних традиций. Они знакомы с детства, вызывают теплые воспоминания и создают ощущение домашнего праздника.Начните с классики, "Пять минут" из "Карнавальной ночи" от Людмилы Гурченко – неубиваемый сингл на все времена и поколения. По завету Людмилы Марковны, перед Новым годом "помиритесь те, кто в ссоре!"На снег в новогоднюю ночь жителям Абхазии особо рассчитывать не стоит, поэтому "снежное" настроение получайте от Софии Ротару и песни "Белая зима", которая "началась внезапно, вышла и метет, метет, метет…".А помните, как мы все фанатели от "Фабрики звезд" и самым лучшим подарком от мамы в Новый год был диск с песнями участников. Почувствуйте себя снова ребенком, включите "С Новым годом, папа, с Новым годом, мама" от звезд третьей "Фабрики".Надеюсь, в этот Новый год вы не одиноки и праздновать будете с любимыми людьми. Песня "Осенние деньки" из кинофильма "Одиноким предоставляется общежитие" может навеять небольшую меланхолию или романтичное настроение.Зарубежная классика"It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas" уже твердит из каждого reels Michael Bublé. Эта песня – как бы анонс предстоящего новогоднего волшебства, на которое все надеются.Andy Williams уверяет, что Новый год – это "It’s the Most Wonderful Time of the Year", Mariah Carey уже много лет подарков не просит, говорит "All I Want for Christmas Is You".Ну и вишенка на этом музыкальном новогоднем торте – бессменная классика от Frank Sinatra "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!".
