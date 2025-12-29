https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/dvizhenie-po-respublikanskoy-trasse-abkhazii-oslozhneno-iz-za-snegopada-1060122651.html

Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада

Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада

Sputnik Абхазия

Раннее ГАИ Абхазии обратилась к водителям проявлять осторожность на дорогах из-за непогоды. 29.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-29T01:50+0300

2025-12-29T01:50+0300

2025-12-29T02:00+0300

в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/19/1053902355_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdd54a8ba46eb5a9bbdb2a9499d3e8d9.jpg

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада. На дорогах образовалась наледь, местами снижена видимость. На сложных участках работает спецтехника дорожных служб, сообщила пресс-служба МВД республики. Ведомство вновь обратилось к водителям проявлять внимательность на дорогах, убедиться в исправности автотранспортных средств, а пешеходам передвигаться только по тротуарам и не переходить дорогу в неположенном месте.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости