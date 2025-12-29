https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/dvizhenie-po-respublikanskoy-trasse-abkhazii-oslozhneno-iz-za-snegopada-1060122651.html
Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада. На дорогах образовалась наледь, местами снижена видимость. На сложных участках работает спецтехника дорожных служб, сообщила пресс-служба МВД республики. Ведомство вновь обратилось к водителям проявлять внимательность на дорогах, убедиться в исправности автотранспортных средств, а пешеходам передвигаться только по тротуарам и не переходить дорогу в неположенном месте.
Новости
Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада
01:50 29.12.2025 (обновлено: 02:00 29.12.2025)
Раннее ГАИ Абхазии обратилась к водителям проявлять осторожность на дорогах из-за непогоды.
