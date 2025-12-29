Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/dvizhenie-po-respublikanskoy-trasse-abkhazii-oslozhneno-iz-za-snegopada-1060122651.html
Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада
Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада
Sputnik Абхазия
Раннее ГАИ Абхазии обратилась к водителям проявлять осторожность на дорогах из-за непогоды. 29.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-29T01:50+0300
2025-12-29T02:00+0300
в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/19/1053902355_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdd54a8ba46eb5a9bbdb2a9499d3e8d9.jpg
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада. На дорогах образовалась наледь, местами снижена видимость. На сложных участках работает спецтехника дорожных служб, сообщила пресс-служба МВД республики. Ведомство вновь обратилось к водителям проявлять внимательность на дорогах, убедиться в исправности автотранспортных средств, а пешеходам передвигаться только по тротуарам и не переходить дорогу в неположенном месте.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/19/1053902355_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4cc633c299e1859558fc55ab271420f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости
новости

Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада

01:50 29.12.2025 (обновлено: 02:00 29.12.2025)
© Sputnik / Леон Адлейба Снег в Абхазии, февраль 2025
Снег в Абхазии, февраль 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
Раннее ГАИ Абхазии обратилась к водителям проявлять осторожность на дорогах из-за непогоды.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Движение по республиканской трассе Абхазии осложнено из-за снегопада.
На дорогах образовалась наледь, местами снижена видимость. На сложных участках работает спецтехника дорожных служб, сообщила пресс-служба МВД республики.
Ведомство вновь обратилось к водителям проявлять внимательность на дорогах, убедиться в исправности автотранспортных средств, а пешеходам передвигаться только по тротуарам и не переходить дорогу в неположенном месте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0