Кабмин принял постановление о льготах за свет для некоторых категорий граждан

Sputnik Абхазия

Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, но только на объем потребления в пределах установленных нормативов. 29.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-29T13:40+0300

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Кабмин установил льготы по оплате электроэнергии с 1 января 2026 года некоторым категориям граждан Абхазии.Речь идет об инвалидах I группы, семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, учителях сельских школ.Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, исчисленной по действующим тарифам. Она распространяется на собственников жилья и нанимателей по договору соцнайма, если в этом жилье проживает по прописке лицо, подпадающее под категорию. Льгота распространяется на одно жилое помещение - квартиру или дом, вне зависимости от его типа. Она касается объема электроэнергии в пределах установленных нормативов потребления в бытовых целях. Потребление сверх нормативов оплачивается в полном объеме.

абхазия

