Энергетическая отрасль Абхазии
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Кабмин установил льготы по оплате электроэнергии с 1 января 2026 года некоторым категориям граждан Абхазии.Речь идет об инвалидах I группы, семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, учителях сельских школ.Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, исчисленной по действующим тарифам. Она распространяется на собственников жилья и нанимателей по договору соцнайма, если в этом жилье проживает по прописке лицо, подпадающее под категорию. Льгота распространяется на одно жилое помещение - квартиру или дом, вне зависимости от его типа. Она касается объема электроэнергии в пределах установленных нормативов потребления в бытовых целях. Потребление сверх нормативов оплачивается в полном объеме.
Кабмин принял постановление о льготах за свет для некоторых категорий граждан

13:40 29.12.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Источник света
Источник света - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, но только на объем потребления в пределах установленных нормативов.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Кабмин установил льготы по оплате электроэнергии с 1 января 2026 года некоторым категориям граждан Абхазии.
Речь идет об инвалидах I группы, семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, учителях сельских школ.
Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, исчисленной по действующим тарифам. Она распространяется на собственников жилья и нанимателей по договору соцнайма, если в этом жилье проживает по прописке лицо, подпадающее под категорию.
Льгота распространяется на одно жилое помещение - квартиру или дом, вне зависимости от его типа. Она касается объема электроэнергии в пределах установленных нормативов потребления в бытовых целях. Потребление сверх нормативов оплачивается в полном объеме.
