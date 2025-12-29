https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/kabmin-prinyal-postanovlenie-o-lgotakh-za-svet-dlya-nekotorykh-kategoriy-grazhdan-1060133633.html
Кабмин принял постановление о льготах за свет для некоторых категорий граждан
Кабмин принял постановление о льготах за свет для некоторых категорий граждан
Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, но только на объем потребления в пределах установленных нормативов.
29.12.2025
2025-12-29T13:40+0300
2025-12-29T13:40+0300
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Кабмин установил льготы по оплате электроэнергии с 1 января 2026 года некоторым категориям граждан Абхазии.Речь идет об инвалидах I группы, семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, учителях сельских школ.Скидка составляет 50% от стоимости потребленной электрической энергии, исчисленной по действующим тарифам. Она распространяется на собственников жилья и нанимателей по договору соцнайма, если в этом жилье проживает по прописке лицо, подпадающее под категорию. Льгота распространяется на одно жилое помещение - квартиру или дом, вне зависимости от его типа. Она касается объема электроэнергии в пределах установленных нормативов потребления в бытовых целях. Потребление сверх нормативов оплачивается в полном объеме.
абхазия
