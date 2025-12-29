https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-o-zakupkakh-v-pervom-chtenii-1060144468.html

Парламент Абхазии принял закон о закупках в первом чтении

Завершающее заседание осенней сессии Парламента Абхазии состоялось в понедельник, 29 декабря. 29.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Парламент принял проект pакона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" в первом чтении. Проект будет обеспечивать регулирование государственных и муниципальных покупок, обеспечивать их прозрачность, способствовать предотвращению коррупции. В пояснительной записке к документу говорится, что государственные органы уже 30 лет регулируют правомерность государственных закупок в отсутствие закона. В законе говорится, что контроль госзакупок будут осуществлять Контрольная палата, контрольно-ревизионное управление Минфина и Генпрокуратура Абхазии.

