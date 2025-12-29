Абхазия
Парламент Абхазии принял закон о закупках в первом чтении
Парламент Абхазии принял закон о закупках в первом чтении
Завершающее заседание осенней сессии Парламента Абхазии состоялось в понедельник, 29 декабря. 29.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Парламент принял проект pакона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" в первом чтении. Проект будет обеспечивать регулирование государственных и муниципальных покупок, обеспечивать их прозрачность, способствовать предотвращению коррупции. В пояснительной записке к документу говорится, что государственные органы уже 30 лет регулируют правомерность государственных закупок в отсутствие закона. В законе говорится, что контроль госзакупок будут осуществлять Контрольная палата, контрольно-ревизионное управление Минфина и Генпрокуратура Абхазии.
Парламент Абхазии принял закон о закупках в первом чтении

17:39 29.12.2025 (обновлено: 17:58 29.12.2025)
Завершающее заседание осенней сессии Парламента Абхазии состоялось в понедельник, 29 декабря.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Парламент принял проект pакона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" в первом чтении.
Проект будет обеспечивать регулирование государственных и муниципальных покупок, обеспечивать их прозрачность, способствовать предотвращению коррупции. В пояснительной записке к документу говорится, что государственные органы уже 30 лет регулируют правомерность государственных закупок в отсутствие закона.

"Принятие настоящего проекта закона имеет важное значение в условиях повышения спроса со стороны граждан на гласность действий, совершаемых органами исполнительной власти, и их подотчетность, что требует более эффективного управления бюджетом", – считают инициаторы закона.

В законе говорится, что контроль госзакупок будут осуществлять Контрольная палата, контрольно-ревизионное управление Минфина и Генпрокуратура Абхазии.
