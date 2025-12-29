Абхазия
Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через Max
Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через Max
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через платформу Max, сообщает официальный портал правовых актов.Закон вносит изменения сразу в несколько федеральных актов. Платформу Max можно будет использовать для проверки возраста также при покупке информационной продукции, опасных бытовых товаров с газом, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.Документ предусматривает и внесудебную блокировку сайтов, торгующих табачной продукцией и кальянами онлайн.В Абхазии MAX доступен с момента запуска.
Новый закон позволяет проверять возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков и другой продукции, вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и уточняет правила регистрации доменных имен.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через платформу Max, сообщает официальный портал правовых актов.
Закон вносит изменения сразу в несколько федеральных актов. Платформу Max можно будет использовать для проверки возраста также при покупке информационной продукции, опасных бытовых товаров с газом, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.
Документ предусматривает и внесудебную блокировку сайтов, торгующих табачной продукцией и кальянами онлайн.
В Абхазии MAX доступен с момента запуска.
