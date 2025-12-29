https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/prezident-rossii-utverdil-zakon-o-podtverzhdenii-vozrasta-cherez-max-1060128512.html

Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через Max

Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через Max

29.12.2025

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России утвердил закон о подтверждении возраста через платформу Max, сообщает официальный портал правовых актов.Закон вносит изменения сразу в несколько федеральных актов. Платформу Max можно будет использовать для проверки возраста также при покупке информационной продукции, опасных бытовых товаров с газом, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.Документ предусматривает и внесудебную блокировку сайтов, торгующих табачной продукцией и кальянами онлайн.В Абхазии MAX доступен с момента запуска.

россия

2025

Новости

