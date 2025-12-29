https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/smertnost-v-abkhazii-v-2025-godu-1060129065.html
Смертность в Абхазии в 2025 году
Смертность в Абхазии в 2025 году
29.12.2025
По данным на 1 декабря 2025 года, в республике зарегистрировано 1 442 смерти, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда умерли 1 422 человека, следует из данных ЗАГСов страны.Наибольшее число смертей в уходящем году зафиксировано в столице республики.
Смертность в Абхазии в 2025 году
Смертность в Абхазии в 2025 году выросла.
По данным на 1 декабря 2025 года, в республике зарегистрировано 1 442 смерти, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда умерли 1 422 человека, следует из данных ЗАГСов страны.
Наибольшее число смертей в уходящем году зафиксировано в столице республики.