Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Смертность в Абхазии в 2025 году выросла.По данным на 1 декабря 2025 года, в республике зарегистрировано 1 442 смерти, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда умерли 1 422 человека, следует из данных ЗАГСов страны.Наибольшее число смертей в уходящем году зафиксировано в столице республики.
11:49 29.12.2025
Смертность в Абхазии в 2025 году выросла.
По данным на 1 декабря 2025 года, в республике зарегистрировано 1 442 смерти, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда умерли 1 422 человека, следует из данных ЗАГСов страны.
Наибольшее число смертей в уходящем году зафиксировано в столице республики.
