Смертность в Абхазии в 2025 году

Смертность в Абхазии в 2025 году

Смертность в Абхазии в 2025 году выросла. 29.12.2025

Смертность в Абхазии в 2025 году выросла.По данным на 1 декабря 2025 года, в республике зарегистрировано 1 442 смерти, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда умерли 1 422 человека, следует из данных ЗАГСов страны.Наибольшее число смертей в уходящем году зафиксировано в столице республики.

