К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
Взаимный интерес: Габелия о сотрудничестве российских и абхазских литераторов

10:42 29.12.2025
Взаимный интерес: Габелия о сотрудничестве российских и абхазских литераторов
Какие процессы происходят в литературной жизни Абхазии, как много молодых авторов появляется на писательском небосклоне, как идет взаимодействие и сотрудничество с российскими литераторами и творческими союзами, об этом в эфире радио Sputnik рассказал писатель, член Союза писателей Абхазии Дмитрий Габелиа.
Слушайте подкаст.
