Взаимный интерес: Габелия о сотрудничестве российских и абхазских литераторов
Sputnik Абхазия
радио
подкасты
взаимный интерес
литература
Sputnik Абхазия
Какие процессы происходят в литературной жизни Абхазии, как много молодых авторов появляется на писательском небосклоне, как идет взаимодействие и сотрудничество с российскими литераторами и творческими союзами, об этом в эфире радио Sputnik рассказал писатель, член Союза писателей Абхазии Дмитрий Габелиа.Слушайте подкаст.
