Взаимный интерес: Габелия о сотрудничестве российских и абхазских литераторов

Какие процессы происходят в литературной жизни Абхазии, как много молодых авторов появляется на писательском небосклоне, как идет взаимодействие и... 29.12.2025, Sputnik Абхазия

взаимный интерес

литература

Какие процессы происходят в литературной жизни Абхазии, как много молодых авторов появляется на писательском небосклоне, как идет взаимодействие и сотрудничество с российскими литераторами и творческими союзами, об этом в эфире радио Sputnik рассказал писатель, член Союза писателей Абхазии Дмитрий Габелиа.Слушайте подкаст.

2025

