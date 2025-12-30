https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/rozhdaemost-i-smertnost-v-abkhazii-v-2020-2024-godakh-1060165250.html

Рождаемость и смертность в Абхазии в 2020-2024 годах

Рождаемость и смертность в Абхазии в 2020-2024 годах

Sputnik Абхазия

За последние пять лет в Абхазии лишь один год оказался с положительным естественным приростом населения. 30.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-30T15:54+0300

2025-12-30T15:54+0300

2025-12-30T16:02+0300

в абхазии

мультимедиа

инфографика

абхазия

смертность

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1e/1060152630_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_2f083f2f4cd657ded27cff647eb0efcd.png

За последние пять лет в Абхазии лишь один год оказался с положительным естественным приростом населения. В 2024 году в республике родилось на 10 человек больше, чем умерло.Самый заметный демографический спад зафиксирован в 2021 году — тогда число умерших превысило число родившихся на 675 человек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, инфографика, абхазия, смертность