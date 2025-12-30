https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/rozhdaemost-i-smertnost-v-abkhazii-v-2020-2024-godakh-1060165250.html
За последние пять лет в Абхазии лишь один год оказался с положительным естественным приростом населения.
За последние пять лет в Абхазии лишь один год оказался с положительным естественным приростом населения. В 2024 году в республике родилось на 10 человек больше, чем умерло.Самый заметный демографический спад зафиксирован в 2021 году — тогда число умерших превысило число родившихся на 675 человек.
Рождаемость и смертность в Абхазии в 2020-2024 годах
30.12.2025
