https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/strana-festivaley-sobytiynyy-kalendar-predstavili-v-press-tsentre-sputnik-1060171354.html

Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik

Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik

Sputnik Абхазия

Министерство туризма Абхазии в пресс-центре Sputnik представило событийный календарь на 2026 год. 30.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-30T20:54+0300

2025-12-30T20:54+0300

2025-12-30T20:54+0300

пресс-центр

видео

мультимедиа

туризм

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1e/1060170728_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a5f1409bafa5213f1fc312598d0d4e2e.png

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал, что событийный календарь в республике появился впервые. Его цель — презентовать Абхазию по-новому.Проведение интересных событий в республике будет способствовать привлечению еще большего количества туристов, считает он.Среди мероприятий, которые пройдут в 2026 году, — фестиваль "День туризма Абхазии", фестиваль культуры народов Кавказа на исторической поляне Лыхнашта, международный агрофестиваль в Пицунде, фестиваль абхазского живого пива "Ауараш", фестиваль мяса "Акәац фест" и многое другое.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, туризм, абхазия, видео