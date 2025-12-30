https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/strana-festivaley-sobytiynyy-kalendar-predstavili-v-press-tsentre-sputnik-1060171354.html
Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik
Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik
Sputnik Абхазия
Министерство туризма Абхазии в пресс-центре Sputnik представило событийный календарь на 2026 год. 30.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-30T20:54+0300
2025-12-30T20:54+0300
2025-12-30T20:54+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
туризм
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1e/1060170728_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a5f1409bafa5213f1fc312598d0d4e2e.png
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал, что событийный календарь в республике появился впервые. Его цель — презентовать Абхазию по-новому.Проведение интересных событий в республике будет способствовать привлечению еще большего количества туристов, считает он.Среди мероприятий, которые пройдут в 2026 году, — фестиваль "День туризма Абхазии", фестиваль культуры народов Кавказа на исторической поляне Лыхнашта, международный агрофестиваль в Пицунде, фестиваль абхазского живого пива "Ауараш", фестиваль мяса "Акәац фест" и многое другое.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1e/1060170728_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_226730fbfbafec88ba5566cce5c8684d.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, туризм, абхазия, видео
видео, мультимедиа, туризм, абхазия, видео
Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik
Министерство туризма Абхазии в пресс-центре Sputnik представило событийный календарь на 2026 год.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал, что событийный календарь в республике появился впервые. Его цель — презентовать Абхазию по-новому.
Проведение интересных событий в республике будет способствовать привлечению еще большего количества туристов, считает он.
Среди мероприятий, которые пройдут в 2026 году, — фестиваль "День туризма Абхазии", фестиваль культуры народов Кавказа на исторической поляне Лыхнашта, международный агрофестиваль в Пицунде, фестиваль абхазского живого пива "Ауараш", фестиваль мяса "Акәац фест" и многое другое.