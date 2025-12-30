Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу "Аԥыза қәыԥш": ари ахьӡ ҵакы атәы иаԥсахаз рыҿцәажәараҿы
Такие обстоятельства
Боксер года. Интервью с Харитоном Агрба
Актуальный комментарий
Год села в Абхазии. Как государству повысить уровень жизни в деревнях?
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Аиҿцәажәара
Аԥсуа бызшәа иахәҭоу аҭыԥ ааннакыларц иҟаҵатәу: арҵаҩы лгәаанагара
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ажурналистцәа реидгыла аҳамҭа Арӡынба ишықәс еихшьаало: иалкаахаз рцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
Новости 14.30
Главные темы
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аҽазыҟаҵарақәа: ҭаацәарак аҿырԥштәы
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аҽазыҟаҵарақәа: ҭаацәарак аҿырԥштәы
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия
Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал, что событийный календарь в республике появился впервые. Его цель — презентовать Абхазию по-новому.Проведение интересных событий в республике будет способствовать привлечению еще большего количества туристов, считает он.Среди мероприятий, которые пройдут в 2026 году, — фестиваль "День туризма Абхазии", фестиваль культуры народов Кавказа на исторической поляне Лыхнашта, международный агрофестиваль в Пицунде, фестиваль абхазского живого пива "Ауараш", фестиваль мяса "Акәац фест" и многое другое.
Страна фестивалей: событийный календарь представили в пресс-центре Sputnik

Министерство туризма Абхазии в пресс-центре Sputnik представило событийный календарь на 2026 год.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал, что событийный календарь в республике появился впервые. Его цель — презентовать Абхазию по-новому.
Проведение интересных событий в республике будет способствовать привлечению еще большего количества туристов, считает он.
Среди мероприятий, которые пройдут в 2026 году, — фестиваль "День туризма Абхазии", фестиваль культуры народов Кавказа на исторической поляне Лыхнашта, международный агрофестиваль в Пицунде, фестиваль абхазского живого пива "Ауараш", фестиваль мяса "Акәац фест" и многое другое.
