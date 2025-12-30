https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/ubit-putina--plokhaya-ideya-chem-zakonchitsya-poslednyaya-oshibka-zelenskogo-1060155707.html

Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского

Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского

Sputnik Абхазия

И отечественные "всепропальщики", и западные русофобы с самого начала были практически едины в интерпретации утечек о так называемых "уступках" России в рамках... 30.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-30T12:28+0300

2025-12-30T12:28+0300

2025-12-30T12:47+0300

мнение

аналитика

россия

украина

нато

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102695/19/1026951936_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_1b81037855fd7c82888b262937a787d9.jpg

Разница была лишь в деталях и эпитетах, где с одной стороны стенали о "договорняке", а с другой — о "слабости позиции России", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.После реакции российских властей на атаку украинскими дронами на резиденцию российского президента Владимира Путина на Валдае становится окончательно ясно, что подразумевалось под уступками и что теперь с ними будет.Многие обратили внимание на то, что еще 25 декабря, в западное Рождество, Зеленский совершенно непрозрачно пожелал смерти российскому лидеру, и вчерашняя атака доказала, что решение о попытке убийства Владимира Путина было принято киевской шайкой уже тогда.Мало того: согласно расчетам, украинские дроны были запущены еще за пару часов до того, как в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго началась его встреча с Зеленским, так как результат этой встречи был известен уже заранее.Никаких шансов на "продажу" своего плана у Зеленского не было изначально: он в очередной раз озвучил, что ВСУ из Донбасса не уйдут, на Украине предполагается присутствие военных контингентов стран НАТО, от России требуется долговременное прекращение огня якобы для проведения референдума и так далее — то есть были в очередной раз поставлены условия, заведомо неприемлемые для нашей стороны.Трамп назвал результаты встречи позитивными, но всем было понятно, что он глубоко разочарован и раздражен попытками Зеленского затянуть время. По словам американского президента, "Штаты рекомендовали Киеву не пытаться получить передышку, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности".Зеленский, получив добро от своих дружков в Лондоне, решил пойти на опережение: если ударом был бы убит Путин, то был расчет на наступление в России политического хаоса. Если нет — то Россия будет вынуждена ответить гипертрофированно резко (по словам Зеленского, якобы планируется удар по административному центру Киева), и ее можно будет обвинить в срыве мирных переговоров.Но все пошло не так.Покушение на Путина сорвалось, а российские официальные лица, вместо ожидаемого всеми бряцания угрозами, почти слово в слово озвучили несколько сухих тезисов:— вчерашняя атака — это акт государственного терроризма, за который отвечает лично Зеленский;— атака была произведена в разгар мирного процесса и является пощечиной американскому лидеру, который до последнего надеялся на вменяемость Киева;— действия киевского режима не останутся без ответа, и этот ответ не будет дипломатическим;— переговорная позиция РФ будет однозначно пересмотрена "по целому ряду достигнутых договоренностей и наметившихся развязок", и Россия надеется на понимание американских партнеров.Теперь вспомним о том, что до недавнего времени после каждого контакта с российскими переговорщиками американская сторона в непривычно последовательной манере подчеркивала, что "Россия однозначно расположена к миру" и "настроена на конструктивное разрешение конфликта".Вчерашняя атака обнуляет наши уступки, поскольку даже американцам стало очевидно, что нынешнее террористическое образование под названием Украина во главе с обезумевшим шакалом по определению больше не может являться субъектом переговоров.По словам Трампа после атаки, он был чрезвычайно зол тем, что провокация Киева произошла "в совершенно неподходящее время" и что он категорически против атаки на "дом Путина" и даже не мог предположить "такие сумасшедшие действия". Американский президент сообщил Владимиру Путину, что он благодарит Бога, что в свое время не передал Украине "Томагавки", и что "попытка атаки на госрезиденцию Путина повлияет на подходы США в контексте работы с Зеленским".Что будет или не будет делать Трамп с Зеленским — теперь неважно.А важно то, чем ответит Россия.Со стопроцентной вероятностью на Западе исходят из того, что мы что-нибудь показательно размолотим (это было бы в стиле Трампа): например, можно превратить в алмазную пыль и живописные кратеры весь правительственный квартал Киева.И на это тоже очень надеется Зеленский.Но дело в том, что российское руководство не действует в парадигме "оскорбленного самолюбия", а значит, что никакой показательной бомбардировки для остроты ощущений не произойдет.Потому что все, что надо, уже произошло: есть все признаки того, что для нас сама возможность иметь представителей нынешнего режима на Украине в переговорной комбинации теперь обнулилась, так же как на фоне темпов продвижения русской армии стало бессмысленно обсуждать вывод ВСУ с Донбасса. Противоположная сторона — террористы, с ними переговоры больше вести не будут; нынешняя власть в Киеве — террористическая, сохранять ее нельзя. Точка.Отныне совершенно неважно, что говорят и какими бумажками будут трясти в Киеве: эти люди уже мертвецы, и их "государство" — тоже мертвец.Из переговорного же трека с американцами, как уточнил глава МИД России Сергей Лавров, мы выходить не будем, потому что засыпать могилу всегда сподручнее вдвоем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/eta-voyna-chrezvychayno-vygodna-rossii-ee-nado-prodolzhat-vsemi-silami-1060023092.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/preemnik-trampa-obyavil-chto-on-sdelaet-s-ukrainoy--i-eto-katastrofa-1059949013.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/tolko-vstante-na-koleni-rossii-dadut-vse-o-chem-mozhno-tolko-mechtat-1059785940.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты