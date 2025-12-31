Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Новости 14.00
Ажәабжьқәа
Ажәабжьқәа
Ашьыжь Sputnik аҿы
Экспорт российского игристого вина в 2025 году
Экспорт российского игристого вина в 2025 году
Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина.
Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина. Доля республики в общем объеме составила 5%. Основными импортерами российской продукции помимо Абхазии стали Казахстан, Китай, Белоруссия и Киргизия.
Экспорт российского игристого вина в 2025 году

19:21 31.12.2025
Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина.
Доля республики в общем объеме составила 5%.
Основными импортерами российской продукции помимо Абхазии стали Казахстан, Китай, Белоруссия и Киргизия.
