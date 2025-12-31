Экспорт российского игристого вина в 2025 году

https://sputnik-abkhazia.ru/20251231/eksport-rossiyskogo-igristogo-vina-v-2025-godu-1060186614.html

Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина. 31.12.2025, Sputnik Абхазия

Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина. Доля республики в общем объеме составила 5%. Основными импортерами российской продукции помимо Абхазии стали Казахстан, Китай, Белоруссия и Киргизия.

