Экспорт российского игристого вина в 2025 году
Экспорт российского игристого вина в 2025 году
Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина. 31.12.2025
2025-12-31T19:21+0300
2025-12-31T19:21+0300
2025-12-31T19:21+0300
Абхазия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского игристого вина. Доля республики в общем объеме составила 5%. Основными импортерами российской продукции помимо Абхазии стали Казахстан, Китай, Белоруссия и Киргизия.
