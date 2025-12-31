Пышные, стройные и ослепительные: как известные люди в Абхазии украсили новогодние елки

Елка – неотъемлемый атрибут Нового года в Абхазии и во многих других странах по всему миру. В каждом доме ее украшают по-разному, по своему вкусу, цветовым предпочтениям и по финансовым возможностям. Размеры елок тоже у всех разные. Кто-то предпочитает невысокие деревца, занимающие немного пространства, а кому-то важно, чтобы елка была высокой и пышной. Как известные люди в Абхазии - министры, музыканты и художники, украсили свои новогодние елки, смотрите в фотоленте Sputnik.
