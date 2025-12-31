Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Пышные, стройные и ослепительные: как известные люди в Абхазии украсили новогодние елки

14:27 31.12.2025 (обновлено: 17:33 31.12.2025)
Подписаться
Информационное агентство Sputnik подготовило фотоленту с новогодними елками известных людей в Абхазии.
Елка – неотъемлемый атрибут Нового года в Абхазии и во многих других странах по всему миру.
В каждом доме ее украшают по-разному, по своему вкусу, цветовым предпочтениям и по финансовым возможностям. Размеры елок тоже у всех разные. Кто-то предпочитает невысокие деревца, занимающие немного пространства, а кому-то важно, чтобы елка была высокой и пышной.
Как известные люди в Абхазии - министры, музыканты и художники, украсили свои новогодние елки, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Foto / Таращ Хагба

Елка вице-премьера Абхазии Тараща Хагба небольшая, но нарядная, украшена в советских мотивах.

Елка вице-премьера Абхазии Тараща Хагба небольшая, но нарядная, украшена в советских мотивах. - Sputnik Абхазия
1/9
© Foto / Таращ Хагба

Елка вице-премьера Абхазии Тараща Хагба небольшая, но нарядная, украшена в советских мотивах.

© Foto / Даур Кове

Новогодняя елка с красной звездой на макушке гармонично вписалась в интерьер дома министра культуры Даура Кове.

Новогодняя елка с красной звездой на макушке гармонично вписалась в интерьер дома министра культуры Даура Кове. - Sputnik Абхазия
2/9
© Foto / Даур Кове

Новогодняя елка с красной звездой на макушке гармонично вписалась в интерьер дома министра культуры Даура Кове.

© Foto / Роберт Киут

В доме вице-премьера, главы МВД Абхазии Роберта Киут для декора елки выбрали синие гирлянды.

В доме вице-премьера, главы МВД Абхазии Роберта Киут для декора елки выбрали синие гирлянды. - Sputnik Абхазия
3/9
© Foto / Роберт Киут

В доме вице-премьера, главы МВД Абхазии Роберта Киут для декора елки выбрали синие гирлянды.

© Foto / Константин Пилия

Зеленая "лесная красавица" заняла место в доме главы Галского района Константина Пилия.

Зеленая &quot;лесная красавица&quot; заняла место в доме главы Галского района Константина Пилия. - Sputnik Абхазия
4/9
© Foto / Константин Пилия

Зеленая "лесная красавица" заняла место в доме главы Галского района Константина Пилия.

© Foto / Екатерина Гуськова

Художница Екатерина Гуськова сама сделала игрушки на елку из глины и ткани.

Художница Екатерина Гуськова сама сделала игрушки на елку из глины и ткани. - Sputnik Абхазия
5/9
© Foto / Екатерина Гуськова

Художница Екатерина Гуськова сама сделала игрушки на елку из глины и ткани.

© Foto / Батал Чежия

Новогодняя елка в доме чемпиона России по боксу Батала Чежия украшена в золотисто-красных тонах.

Новогодняя елка в доме чемпиона России по боксу Батала Чежия украшена в золотисто-красных тонах. - Sputnik Абхазия
6/9
© Foto / Батал Чежия

Новогодняя елка в доме чемпиона России по боксу Батала Чежия украшена в золотисто-красных тонах.

© Foto / Алиса Гицба

Елка Народной артистки Абхазии Алисы Гицба такая же ослепительная, как и сама оперная дива.

Елка Народной артистки Абхазии Алисы Гицба такая же ослепительная, как и сама оперная дива. - Sputnik Абхазия
7/9
© Foto / Алиса Гицба

Елка Народной артистки Абхазии Алисы Гицба такая же ослепительная, как и сама оперная дива.

© Foto / Батал Мушба

На елке министра энергетики Батала Мушба не так много игрушек, но много огоньков.

На елке министра энергетики Батала Мушба не так много игрушек, но много огоньков. - Sputnik Абхазия
8/9
© Foto / Батал Мушба

На елке министра энергетики Батала Мушба не так много игрушек, но много огоньков.

© Foto / Хибла Возба

Тематическую елку нарядили в Государственной хоровой капелле Абхазии.

Тематическую елку нарядили в Государственной хоровой капелле Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/9
© Foto / Хибла Возба

Тематическую елку нарядили в Государственной хоровой капелле Абхазии.

