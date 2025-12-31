https://sputnik-abkhazia.ru/20251231/veduschie-radio-sputnik-abkhaziya-pozdravlyayut-vsekh-s-nastupayuschim-novym-godom--1060134542.html
Ведущие радио Sputnik Абхазия поздравляют всех с наступающим Новым годом
Ведущие радио Sputnik Абхазия поздравляют всех с наступающим Новым годом
Sputnik Абхазия
Еще один год день за днем редакция Sputnik Абхазия знакомила своих радиослушателей с самыми свежими и актуальными новостями, анализировала с экспертами... 31.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-31T14:01+0300
2025-12-31T14:01+0300
2025-12-31T14:01+0300
радио
подкасты
абхазия
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060134635_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1b38996296651e1532ee7887ffca4bca.jpg
Ведущие радио Sputnik Абхазия поздравляют всех с наступающим Новым годом
Sputnik Абхазия
Ведущие радио Sputnik Абхазия поздравляют всех с наступающим Новым годом
Еще один год день за днем редакция Sputnik Абхазия знакомила своих радиослушателей с самыми свежими и актуальными новостями, анализировала с экспертами происходящее вокруг. Сотни экспертов побывали в радиостудии и выходили на связь по телефону из разных частей света. Каким был 2025 год, чем он запомнился? Об этом в последнем эфире уходящего года вспомнили ведущие Наала Мукба, Белла Кварчия и Лаша Когония.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060134635_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7d5df1a6b0d8e058d2c3984cbaf59c85.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, новый год, аудио
подкасты, абхазия, новый год, аудио
Ведущие радио Sputnik Абхазия поздравляют всех с наступающим Новым годом
Еще один год день за днем редакция Sputnik Абхазия знакомила своих радиослушателей с самыми свежими и актуальными новостями, анализировала с экспертами происходящее вокруг. Сотни экспертов побывали в радиостудии и выходили на связь по телефону из разных частей света.
Каким был 2025 год, чем он запомнился? Об этом в последнем эфире уходящего года вспомнили ведущие Наала Мукба, Белла Кварчия и Лаша Когония.